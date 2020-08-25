Bıldırcınları yanan vatandaşa bıldırcın hediye ettiler Bıldırcınları yanan vatandaşa bıldırcın hediye ettilerAntalya'da yaşadığı gecekonduda çıkan yangında evi küle dönen, fakat evinden çok 3 bıldırcının yanarak ölmesine ağlayan Orhan Doğan'a (38) Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu sürpriz yaptı.

Bıldırcınları yanan vatandaşa bıldırcın hediye ettiler

Antalya'da yaşadığı gecekonduda çıkan yangında evi küle dönen, fakat evinden çok 3 bıldırcının yanarak ölmesine ağlayan Orhan Doğan'a (38) Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu sürpriz yaptı. Ölen bıldırcınlarına gözyaşı döken Doğan'ı ziyaret eden Başkan Karabayoğlu 10 bıldırcın hediye etti. Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3581. Sokak'taki evinde tek başına yaşayan Orhan Doğan'ın evinde geçen pazartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondusu küle dönen Orhan Doğan, içeride yanarak can veren 3 bıldırcını için üzülüp ağladı. Doğan'ın, "Evin yanması umurumda değil, bıldırcınlarım yandı. Onlar benim dostumdu. Onlar benim arkadaşımdı. Şimdi hepsi bulut oldu" diyerek gözyaşı dökmesi medyada haber oldu.

Talihsiz adamın gözyaşlarını televizyonlardan gören Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, böyle bir felaket karşısında bile yanan evi içindeki bıldırcınları düşünen adama yardımcı olmak ve 10 adet bıldırcın hediye etmek için 'geçmiş olsun' ziyaretine gitti. Bıldırcınları teslim eden Başkan Karabayoğlu, "Arkadaşımızın hayvanlarına olan bağlılığı bizleri çok etkiledi. Yanan bıldırcınları için gözyaşı dökmesi ve kurtarmak için gösterdiği çabalardan çok etkilendik. Tabii ki her türlü yardımı yapmaya hazırız ama ilk etapta en azından kaybettiği bıldırcınlarının yerine 10 adet bıldırcın getirdik. Onun gönlünü almaya çalıştık ve bıldırcınları teslim ettik. Daha sonra gereken diğer yardımlarımızı da inşallah kendisine ulaştıracağız" dedi.

Yanan evinin önünde bıldırcınları sevinçle teslim alan Orhan Doğan, şöyle konuştu:

"Yanan evimi söndürmek için çok mücadele ettim, bacaklarım yandı. Ne bıldırcınlarımı kurtarabildim ne de elektronik cihazlarımı, tüm eşyalarım yandı. Bıldırcınlarım kapının yanındaydı. Üç tane bıldırcınım vardı, evimle birlikte onlar da yandı. Her gün yumurtluyorlardı. Çok da güzel ötüyorlardı. Onlar benim arkadaşlarımdı. Evime kimse girmezdi ancak gerçek dostlarım olan hayvanlarım girerdi. Hayvandan zarar gelmez ama insandan zarar gelir. Bıldırcınlarım arkadaşlarım canım ciğerimdi. Onlar benim bir yıldır can dostum olmuştu. Veteriner hekimlerinden Allah razı olsun. Burası yeniden düzene girerse kafes alırım, tavuk ve köpeğimle birlikte yaşarlar. Bunlar henüz 6 aylık, yumurtlamaları için zaman gerekir."

Borç para bulup bıldırcınlara kafes alacağını, ikamet edebilmek için konteynır almayı düşündüğünü söyleyen Orhan Doğan, geçici süreyle bıldırcınlara annesinin evinde bakacağını söyledi.

Kaynak: DHA