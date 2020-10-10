Bilal Başacıkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Bilal Başacıkoğlu, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Bilal Başacıkoğlu kaç yaşında nereli? Bilal Başacıkoğlu hangi pozisyonda oynuyor, hangi takımlarda oynadı, kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayanBilal Başacıkoğlu , spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Bilal Başacıkoğlu kimdir, hangi takımlarda oynadı, Bilal Başacıkoğlu kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor?

BİLAL BAŞACIKOĞLU KİMDİR?

Tam adı: Bilal Başacıkoğlu

Doğum tarihi: 26 Mart 1995

Kaç yaşında: 25 yaşında

Doğum yeri: Zaanstad , Hollanda

Boy: 1,79 metre

Mevkii: Sağ açık

Kulübü:Trabzonspor

Numarası: 45

FUTBOL KARİYERİ

Bilal Başacıkoğlu, Türk bir baba ve Faslı bir annenin oğlu olarak 26 Mart 1995'te Hollanda'nın Zaanstad şehrinde doğdu.Futbola ise amatör olarak doğduğu şehirde başlayan Bilal, 2006 yılında AFC Ajax onu 11 yaşında, altyapı akademisi De Toekomst'a aldığında minikler D takımında forma giymeye başladı. Ama 2 yıl sonra yeterli bulunmaması nedeniyle kadro dışı kaldı. Başakçıoğlu o günler için "13 yaşında küçük bir çocuktum, beni yeteri kadar iyi bulmamışlardı ve o yaşlarda böyle büyük bir kulüp tarafından gönderildiğinizde size büyük bir acı veriyor" ifadelerini kullandı. Amsterdam yakınlarındaki Haarlem'de futbol oynamaya başladı, oradan da Haarlem belediyesine bağlı bir köy olan Badhoevedorp'un amatör takımı RKSV Pancratius'a transfer oldu. Hayatının değiştiği anlardan birisi de bu köy oldu, çünkü köyün zamanındaki sakinlerinden birisi, dönemin Heerenveen hocası, efsane isim Marco van Basten'di. Heerenveen onu teknik direktörünün isteğiyle 2011 yılında Frizya'ya getirdi.

Heerenveen

Heerenveen altyapısındaki performansları onu Hollanda millî takımı alt yaş gruplarından da çağrı almasını sağladı ve 18 ile19 yaş altı takımlarında forma giydi. 8 Kasım 2013 tarihinde ise RKC maçında 87. dakikada oyuna girerek ilk kez mavi-beyazlı formayla tanıştı. Alfred Finnbogason'un İzlanda millî maçları sırasında sakatlanması ile PSV maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 2013-14 sezonunda Heerenveen forması ile 24 mücadelede sahaya çıkan oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik göze çarpan bir performans sergiledi. 2013-14 ara transfer döneminde ise kadrosunda Oğuzhan Özyakup gibi Hollanda'da yetişmiş olan futbolcuları bulunduran Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve Önder Özen, Manchester United'ın da istediği bu futbolcuyu istediklerini belirtti.

Feyenoord

31 Temmuz 2014 günü 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'a transfer oldu. Ligin ilk hafta maçında ADO Den Haag karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak ilk kez Feyenoord forması giydi. 21 Ağustos'ta Zorya Luhansk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında da şans bularak ilk Avrupa maçına çıktı. Sezonun ilerleyen haftalarında daha az şans bulmaya başlayan futbolcu, sezonun ikinci yarısını genellikle rezerv takımda geçirdi. İlk sezonunu play-off'larla birlikte 13 maçla kapattı.

2015-16 sezonunda Feyenoord'da daha fazla şans bulmaya başladı. İlk iki hafta asist yapan futbolcu, üçüncü hafta Vitesse Arnheim ile oynanan maçta golle tanıştı. Bütün sezon ilk 18'de yer alan futbolcu, 28 maçta şans bulup sezonu üç gol, altı asistle tamamladı. Öte yandan Hollanda Kupası'nı kazandılar. Bu kupa Başacıkoğlu'nun ilk kupası olurken, futbolcu finalde son 10 dakika forma şansı da bulmuştu. Bir sonraki sezon da takımının geniş kadrosunun değişmez elemanlarından oldu. Mart ayında geçirdiği bir sakatlık nedeniyle 1,5 ay takımdan uzak kaldı. Ligin son haftası oynanan şampiyonluk maçına yetişen futbolcu, son 14 dakika forma giydi. Heracles Almelo'yı 3-1 yenenen Feyenoord şampiyon oldu. 2017-18 sezonuna Johan Cruijff Schaal galibiyetlye başlarlarken futbolcu yine sonradan oyuna girme şansı buldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İlk kez Hollanda U-18 millî takımı forması giyen Başacıkoğlu, Hollanda U-19 millî takımında da oynadıktan sonra 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türkiye millî futbol takımında forma giyme kararı aldığı açıklanmıştır.