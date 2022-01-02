Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanan genç barista: Erkekler bazen daha fazlasını istiyor

Washington'da barista olarak çalışan Grace, eğitim ücreti ve günlük masraflarını ödemekte zorlandığı için çalışmaya başladı. Diğerler baristalardan farklı olarak bikinisiyle kahve servis ettiğini anlatan Grace, gelirinin iyi olması kadar mesleğinin zor olduğundan söz etti.

"MÜŞTERİLER KİMİ ZAMAN SINIRI AŞABİLİYOR"

Grace özellikle işi nedeniyle pek çok kişinin kendisine ön yargıyla yaklaştığını dile getirdi. İşinin kendisine sunduğu fırsatlardan memnun olduğunu ve kazandığı maaşla hayatına yön verebildiğini ifade eden Grace kimi zaman müşterilerin sınırı aşabildiğini söyledi.

"İNSANLAR YALNIZCA KAHVE SERVİS ETTİĞİMİ ANLAYAMIYORLAR"

Grace, "Erkek müşteriler çoğunlukla sınırlarını aşabiliyorlar. Bazen filtreleri olmuyor. İnsanlar sadece kahve servis ettiğimi anlayamıyorlar. Kıyafetim yüzünden beni yargılıyorlar ve daha fazlasını isteme cesaretini gösteriyorlar. Bu durum ben ve diğer bikinili baristaların üzerinde kötü bir algı oluşmasına neden oluyor" dedi.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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