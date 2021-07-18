Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen genç oyuncu Serel Yereli, bikinili haliyle parka gitti. Paylaşımlarını Instagram'dan paylaşan 25 yaşındaki Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü.