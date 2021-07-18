Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü

Haberler.com - Haberler | Magazin

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen genç oyuncu Serel Yereli, bikinili haliyle parka gitti. Paylaşımlarını Instagram'dan paylaşan 25 yaşındaki Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü.

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

SIK SIK PARKA GİDİP BİKİNİLİ POZLAR VERİYOR

Güzel havaları fırsat bilip sık sık parka giden Serel Yereli'nin bikini pozu takipçilerini büyüledi. Parka bikinili giden güzel oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 25 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Küçük dünyamızda müzik güneştir" notunu düştü.

İşte Serel Yereli'nin bikinili parka gittiği pozları;

Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü
Serel Yereli'nin park pozu, takipçilerini büyüledi! Bikini üstü yerine bandana tercih etti
Serel Yereli'nin park pozu, takipçilerini büyüledi! Bikini üstü yerine bandana tercih etti
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü
Tatilde hızını alamayan Helin Avşar, peş peşe hem makyajsız hem de bikinili pozlarını paylaştı
Tatilde hızını alamayan Helin Avşar, peş peşe hem makyajsız hem de bikinili pozlarını paylaştı
Seren Serengil, kızını arayan takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla tepki topladı
Seren Serengil, kızını arayan takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla tepki topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Zeynep Bastık
Spor Metin Oktay Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 00:25:17. #1.14#

title