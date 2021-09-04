Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı kutlandı
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Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı kutlandı

Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı kutlandı
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ozan Balak, Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Metin Angın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kaymakam Aydın ile Belediye Başkanı Avcu vatandaşları selamladı.

Avcu, daha sonra yaptığı konuşmada, Bigadiç'in belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

İlçenin huzur şehri olduğunu kaydeden Avcu, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Bizlerin, aziz milletimizin birlik ve bütünlüğüne; zafere olan inancından, korkusuzca dik duruşundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır." diye konuştu.

Program, şiirlerin okunması, mehter ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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