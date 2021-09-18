Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Haberler
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Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı

AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi'nin Hükümet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törene, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, siyasi parti temsilcileri, daire müdür ve amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, yüzyıllardır Müslüman Türk yurdu olan, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşadığımız Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümünü idrak ediyoruz. Yaklaşık iki yıldır topyekün mücadele ettiğimiz pandemiye rağmen coşku ve heyecanla tedbirler kapsamında kutlamaya çalıştığımız kurtuluş günümüzü çok şükür bu yıl bir dizi programla gerçekleştiriyoruz. Türk milleti kadim tarihi ve bağımsızlık aşkıyla yüzyıllardır her türlü zorluğu aşmış, Allah'ın izniyle düşmanlarını bir bir alt etmiştir. Tarihler 1900'lü yılların başına geldiğinde ise Türkiye için yeniden mücadele yılları başlamıştır. Türk ordusu Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de emperyalist güçlere karşı Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa, Esat Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Bigalı Mehmet Çavuş gibi kahramanlarla büyük bir destan yazıp Çanakkale'nin geçilemeyeceğini göstermiştir. Çanakkale Destanı ise Milli Mücadelemizi yüreklendirmiş, düşmanlarımız tüm imkansızlıklara rağmen Türklerin neleri başarabileceğini görmüşlerdir."

Törende öğrenciler şiir okudu, kurtuluş futbol turnuvasında yer alan Biga spor, Kavaklıkspor, Çiçeklidede spor ve Adaspor takımlarına madalya ve kupaları takdim edildi.

Makaralı yay karışık takım açık kategorisinde ülkemize gümüş madalyayı getiren milli okçu Bülent Korkmaz ve başarılı sporculara ödülleri verildi. ???????

Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı

AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri
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