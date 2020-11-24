Biden olası kabinesine ilişkin ilk isimleri açıkladı
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Biden olası kabinesine ilişkin ilk isimleri açıkladı

24.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:16
Biden olası kabinesine ilişkin ilk isimleri açıkladı

ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesapları üzerinden ilk kabine atamaları için düşündüğü isimleri açıkladı.

ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesapları üzerinden ilk kabine atamaları için düşündüğü isimleri açıkladı.

ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden'ın milli güvenlik ve dış politikayı emanet edeceği isimler belli oldu. Biden, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün milli güvenlik ve dış politika ekibimin ilk üyelerini açıklıyorum. Daha önce kimsenin karşılaşmadığı güçlükleri üstlenerek dünyayı yeniden toparlayacaklar, hiçbir ulusun tek başına yüzleşemeyeceği güçlükleri. Amerikan liderliğini yeniden kurmanın zamanı geldi. Bu grubun bunu yapacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

BİDEN'IN OLASI KABİNESİNDE, OBAMA'NIN EKİBİNDEKİ ÖNEMLİ İSİMLER YER ALIYOR

Biden'ın olası kabinesinde yer alacağını açıkladığı isimler arasında, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ekibinden önemli isimler olması dikkat çekti. Biden'ın açıkladığı isimlerden ilki, beklendiği üzere Linda Thomas-Greenfield oldu. Biden, 2013-2017 yılları arasında Obama yönetiminde Afrika'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Thomas-Greenfield'ı, ABD'nin yeni Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görevlendirmeyi planlıyor. Biden'ın kabinesinde netleşen diğer isimler Obama'nın İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Alejandro Mayorkas ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Avril Haines oldu. Mayorkas'ın İç Güvenlik Bakanı olarak atanması beklenirken, Avril Haines'in de Ulusal İstihbarat Direktörü olarak atanması bekleniyor. Biden; Obama yönetiminin Dışişleri Bakanı John Kerry'i İklim Değişikliği ile Mücadele Temsilcisi olarak, Jake Sullivan'ı ise Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendireceğini açıkladı. Son olarak, Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak belirlediği isim ise Anthony Blinken oldu. Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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