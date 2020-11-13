Biden "Gerekirse ordu devreye girer" demişti! Trump'a yakın isimden "Beyaz Saray'ı bırakmayacak" iddiası: Yakıp kül eder
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Biden "Gerekirse ordu devreye girer" demişti! Trump'a yakın isimden "Beyaz Saray'ı bırakmayacak" iddiası: Yakıp kül eder

13.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:52

ABD başkanlık seçimlerini kaybettiğini kabul etmeyen Trump'ın şirketinin eski yöneticisi, onun Beyaz Saray'da kalmak için her şeyi yapacağını belirtip, "Hiçbir şey işe yaramazsa, Beyaz Saray'ı yakıp kül eder" dedi. Seçimin kazananı Biden ise Trump'ın Saray'dan çıkmama ihtimaline "Gerekirse ordu devreye girer" sözüyle cevap vermişti.

ABD'deki başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden kazandı. Ülkenin mevcut başkanı Donald Trump ise seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddetti ve oy sayımında hile yapıldığını iddia etti. Seçimin ardından Trump'ın kampanya ekibi, geniş çapta seçim hilesi yapıldığı gerekçesiyle birçok eyalette dava açmış olsa da bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt şu an için açıklanmadı.

Biden'ın geçtiğimiz günlerde "Trump Beyaz Sarayı bırakacak mı?" sorusuna "Gerekirse ordu müdahale eder" demesinin ardından; Trump Organisation'ın eski yöneticisi Barbara Res, Trump'ın Beyaz Saray'da kalmak için "her şeyi yapacağını" söyledi.

"YAKIP KÜL EDER"

Res, sözlerini şu sözlerle sürdürdü: "Biden'ın zaferinde görüldüğü üzere bu, yaşanan kaybın üstesinden gelme meselesi ve o (Trump) her şeyi yapacaktır. Ve hiçbir şey işe yaramazsa Beyaz Saray'ı yakıp kül eder. Kaybeden olma fikri muhtemelen hiç akıl erdiremeyeceği veya inanamayacağı bir şey, dolayısıyla henüz kaybettiğine inandığını düşünmüyorum"

"GEÇİŞ SÜRECİNİ TEMİN EDECEK NORMAL FAALİYETLERDE BULUNMAYACAK"

Res'in bu sözleri, Başkan Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın Guardian gazetesi için kaleme aldığı yorum yazısındaki görüşlerin yansıması niteliğinde oldu. Mary Trump geçen hafta sonu "(Trump) sakin bir geçiş sürecini temin edecek normal faaliyetlerde bulunmayacak. Şu anda elinde kalan tek şey bir şeyleri kırıp dökmek ve öç almak için bunu yapacak" diye yazmıştı.

Biden 'Gerekirse ordu devreye girer' demişti! Trump'a yakın isimden 'Beyaz Saray'ı bırakmayacak' iddiası: Yakıp kül eder
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