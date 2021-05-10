Biden'dan NATO üyesi 9 ülkeye "yeni ittifaklar kurma ve transatlantik ilişkilerini geliştirme" taahhüdü
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Biden'dan NATO üyesi 9 ülkeye "yeni ittifaklar kurma ve transatlantik ilişkilerini geliştirme" taahhüdü

Biden'dan NATO üyesi 9 ülkeye 'yeni ittifaklar kurma ve transatlantik ilişkilerini geliştirme' taahhüdü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, NATO üyesi 9 ülkeyle yaptığı toplantıda, bu ülkelerin yeni ittifaklar kurma ve transatlantik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü bir kez daha dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO üyesi 9 ülkeyle yaptığı toplantıda, bu ülkelerin yeni ittifaklar kurma ve transatlantik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü bir kez daha dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ev sahipliğinde, çevrim içi düzenlenen NATO Bükreş Dokuzlusu (B9) zirvesine katıldı.

Biden, NATO üyesi Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya ve Slovakya'dan oluşan B9 ülkelerinin liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, yeni ittifaklar kurma ve transatlantik ilişkilerini güçlendirme taahhüdünü bir kez daha ifade etti.

Söz konusu 9 müttefik ile küresel sağlık güvenliği, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomik iyileşme gibi konularda daha yakın iş birliği içinde olmayı arzuladığını belirten Biden, NATO'nun sağlam ve savunmacı duruşunun öneminin altını çizdi.

Brüksel'de 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılarak, ortak iş birliği alanlarını konuşacak olmaktan da memnun olduğunu dile getiren Biden, hem ülke hem ittifak içinde hem de tüm dünyada demokratik yönetimlerin ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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