Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı
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Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde Beşeylül Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerinde iki aile arasında daha önceden var olan alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki ailede bıçak ve sopalarla kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada aynı aileden D.P. (22), Fehmi Polat (32) ve Y.P. (20) yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karşı aileden de K.Y. (27), H.Y. (20) ve S.Y. (23) çeşitli yerlerinden sopa ve bıçak darbeleriyle hafif şekilde yaralanarak Özel Sarıkız Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kısa sürede büyüyen kavgaya Alaşehir polisi ve çevre ilçelerden gelen çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek güvenliği sağladı. Ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Fehmi Polat durumunun ağırlaşması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. 32 yaşındaki Fehmi Polat doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Alaşehir polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA

Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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