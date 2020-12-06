Beytüllahim'de Noel ağacı kısıtlı sayıda katılımcıyla aydınlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beytüllahim'de Noel ağacı kısıtlı sayıda katılımcıyla aydınlatıldı

06.12.2020 04:21 | Son Güncelleme: 06.12.2020 04:24
Beytüllahim'de Noel ağacı kısıtlı sayıda katılımcıyla aydınlatıldı

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi meydanına dikilen Noel ağacı aydınlatılarak Hıristiyanlara Noel kutlamalarının başladığı duyuruldu.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi meydanına dikilen Noel ağacı aydınlatılarak Hıristiyanlara Noel kutlamalarının başladığı duyuruldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen Noel ağacının aydınlatılması töreninde, kısıtlı sayıda katılımcıya izin verildi.

Beytüllahim Belediyesi, protokol üyelerinin katılımıyla yapılan töreni naklen yayımladı.

Törende konuşan Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye "Noel bizi bir araya getiren bir sevinçtir, bunda görmek isteyenin aydınlandığı bir ışık vardır" dedi.

Bu yıl törenin özel şartlar altında düzenlendiğine işaret eden İştiyye, "Bizler zorluklarla mücadeleye alışmış bir halkız" ifadelerini kullandı.

İştiyye şunları kaydetti:

"Biz ne virüse ne de işgal güçlerinin icraatlarına teslim olacağız. Başladığımız işi bitireceğiz. Koronavirüs vaka sayıları yüksek. Bakanlar Kurulu ve Yüksek Olağanüstü Konsey gereken icraatlara ilişkin yarından sonra uygun kararları almak üzere gelişmeleri inceleyecek."

İştiyye, yeni yıl girmek üzere oldukları bir dönemde bölünmenin sona ermesini beklediklerini belirterek, işgal güçlerine karşı koymak konusunda daha fazla ısrarcı olduklarını, kalplerdeki kararmayı beyazlatacak ulusal birliğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salman da bu yıl Noel kutlamalarının dünyanın zulüm, baskı ve hastalıktan acı çektiği bir dönemde geldiğine dikkati çekti.

Onur ve şerefle Filistin ve Arap kimliğine bağlı kalmayı sürdürdüklerini kaydeden Salman, İsrail işgaline karşı direniş, meydan okuma ve dik durma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor. İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 338 yıllarında inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

İlgili Haberler

BEYTÜLLAHİM - Doğuş Kilisesi'nin önündeki dev Noel ağacı törenle ışıklandırıldı
BEYTÜLLAHİM - Doğuş Kilisesi'nin önündeki dev Noel ağacı törenle ışıklandırıldı
Noel ağacını görüntülemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Noel ağacını görüntülemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
GAZİANTEP - Kasım ayında 120 hırsızlık olayı aydınlatıldı
GAZİANTEP - Kasım ayında 120 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Ivana Sert İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Mbaye Diagne Samet Aybaba Burak Yılmaz Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beytüllahim'de Noel ağacı kısıtlı sayıda katılımcıyla aydınlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 04:25:24. #1.14#
title