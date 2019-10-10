Beyşehir'in şeker fasulyesi başkentteki fuarda tanıtıldı

10.10.2019 14:25

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretilen yöresel şeker fasulyesi Ankara'da düzenlenen "Kendine yeten, kentine yeter" temalı fuarda tanıtıldı.



Beyşehir ilçesinde üretilen yöresel şeker fasulyesi, Ankara'da gerçekleştirilen fuarda tanıtıldı. Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperetafi Başkanı Metin Ünüvar, İç Anadolu Bölgesinin ilk coğrafi işaretli fasulyesi olan Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesini tanıtım için başkentte Birleşmiş Miletler GEF Küçük Destek Programı (SGP) adına düzenlenen "Kendine yeten, kentine yeter" temalı fuarda görücüye çıkardıklarını söyledi.



Ankara Cer Modern bahçesinde sona eren fuarda bugüne kadar Birleşmiş Milletler SGP tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşları ve ortakları tarafından gerçekleştirilen 310 projeden 40'ının sergilendiğini vurgulayan Ünüvar, "Beyşehir'in ilk coğrafi işaret menşe belgesi sahibi ve Türkiye'de ise 4.coğrafi işaretli şeker fasulyesi olan Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyemizi ve ilçemizi her zaman tanıtarak şehrimiz ekonomisinin daha da ileri noktalara gitmesi hususunda biz üreticiler olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.



Ünüvar, coğrafi işaretleme aldıkları ürünlerini ulusal ve uluslararası bazda bu tür fuarlara katılarak tanıtma şansı yakaladıklarını belirtti. Ünüvar, "Biz üreticiler bu alanda Beyşehirimiz için hep beraber çalışarak daha fazla ürün tescil belgesi alabiliriz. Bu konuda her kurumla çalışmaktan ve tecrübelerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bu vesile ile gelinen bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Konuk beye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA