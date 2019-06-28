Beyşehir'de Uluslararası Fotoğrafçılar Buluşması yapılacak

Konya'nın Beyşehir İlçesi, uzun yıllar sonra yeniden başlayacak olan Uluslararası Fotoğrafçılar Buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği (UFSD) Başkanı ve Sille Sanat Sarayı Kurucusu Reha Bilir, Beyşehir Belediyesinin de destekleriyle sonbahar mevsiminde Beyşehir'de yapılması planlanan Sille Sanat Sarayı üyelerinin de yer alacağı Uluslararası Fotoğrafçılar Buluşmasının ayrıntılarını görüşmek üzere Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'la makamında biraraya gelerek istişarede bulunduklarını söyledi.

Sille Sanat Sarayı Fotoğraf Topluluğunun da kurucusu olan Bilir, Türkiye'nin birçok ilinde ve 21 farklı ülkede üyeleri bulunan Sille Sanat Sarayı Fotoğraf Topluluğu tarafından her yıl farklı bir merkezde düzenlenen üyeler buluşmasını bu yıl Beyşehir'de yapacaklarını belirtti. Bugüne kadar Konya, Mersin, Alanya, Eskişehir gibi birçok yerde yaptıkları üyeler buluşmasının 2019 yılında Beyşehir'de yapılacağını belirten Bilir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın daha önce görev yaptığı dönemlerde de fotoğraf sanatına verdiği desteği hatırlatarak, "Bugün Belediye Başkanımız Adil Bayındır ile yaptığımız görüşmede de aynı desteği bulmuş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bayındır'a sanata, özellikle fotoğraf sanatına sağladığı katkı ve destekler için Sille Sanat Sarayı üyeleri adına teşekkür ediyorum. İnşallah, bu tür çalışmaların sayısının artmasıyla Beyşehir'de fotoğraf sanatının kısa zaman içerisinde daha güçlü ilerleyeceğine olan inancımı belirtmek istiyorum. Yine bu buluşma çerçevesinde kendileriyle birlikte yoğun bir mesai süreci yaşayacağımıza inandığım Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanımız Mustafa Büyükkafalı ve Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanımız Seyit Konyalı'ya da fotoğrafçılar buluşmasına yapacakları katkı ve desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Bilir, Beyşehir sevdası altında Beyşehir'e hizmet etmeyi görev edinmiş herkesle birlikte Beyşehir için çalışmalar yapacaklarını belirterek,"Bu yıl sonbahar döneminde Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve farklı ülkelerden yaklaşık 150 fotoğrafçının bu etkinlik kapsamında Beyşehir'e gelmesini bekliyoruz. Bu etkinlik öncesinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği ve Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) ile Beyşehir'de bir toplantı gerçekleştirip, fotoğrafçılar buluşmasının yapılacağı tarihi ve etkinlik programını kısa sürede belirleyerek kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA