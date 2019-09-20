Beyşehir'de şeker fasulye üreticisi patentine kavuştu

20.09.2019 10:22

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Akçabelen (Çetmi) Mahallesinde şeker fasulye üretimi yapan çiftçiler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) patent belgesine kavuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir'in ilk coğrafi işaret menşe belgesi sahibi ve Türkiye'de ise 4. coğrafi işaretli şeker fasulyesi olan Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi Patent Belgesini, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar'a teslim etti. Konuk, Akçabelen şeker fasulyesi menşe adı ile coğrafi işaretleme almaya hak kazanan ve Beyşehir'in ilk coğrafi işaret alan ürünü olan Akçabelen şeker fasulyesinin hem ilçeye hem de ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu. Ürünün işaret belgesi alması noktasında emek harcayan Kooperatif Başkanı Ünüvar'ı kutlayan Konuk, "Başkanımıza coğrafi işaretleme patent belgesini vermekten onur duyuyorum. Umarım Beyşehirimiz için hep beraber çalışarak daha fazla ürün tescil belgesi alabiliriz" dedi.



Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar da, bu süreçte kendilerine destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Akçabelen Bakliyat Eleme ve Paketleme Hattı Proje Koordinatörü Metin Yılmaz



ve projeye destek veren yetkililere teşekkür etti.



"Biz üreticiler olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz"



Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, coğrafi işaret belgesi alan şeker fasulyenin yetiştirildiği yer olan Akçabelen Mahallesinin bin 124 rakıma sahip bir yerleşim merkezi olduğunu hatırlattı. Ünüvar, "Toroslar'ın hemen eteğinde yer alan ve konumu itibariyle geçit bölgesi diye nitelendirdiğimiz Akçabelenimiz, Akdeniz'den gelen dağ uzantıları ile çevrili olması dolayısıyla, oluşan rüzgar akımı ve Beyşehir Gölü'nden gelen nemlilik oranı sayesinde bu bölgede bir farklılık gösteriyor. Doğal bitki örtüsü olarak geniş orman alanlarına sahip olması ve şu anda tarımda kullanılan arazilerin büyük bölümünün de eskiden orman olması dolayısıyla organik maddece zengin, tuzluluk yönünden sıkıntısız ve besin madde dağılımı homojen bir toprak yapısına sahiptir. Tüm bu faktörlerin etkisi ile Akçabelen Mahallemizde yetiştirilen her türlü meyve ve sebzenin renk oluşumu, aroma, tat, koku ve lezzet gibi bileşenleri çok güzel teşekkül etmekte. Benzer şekilde uzun yıllar boyunca bu coğrafyada yetiştirilen şeker fasulye de kendine özgü tadı, lezzeti ve diğer kalite bileşenleri bu ürünü bulunmaz kılmaktadır. Bu yönü ile fasulyemizi ve Beyşehir'imizi her zaman tanıtacak ve şehrimiz ekonomisinin daha da ileri noktalara gitmesi noktasında biz üreticiler olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA