Beyşehir'de, Kuş Türleri Çok Yakından Gözlemlenebiliyor

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'de, su kuşları rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında, kuşların göç yolları üzerinde bulunan Beyşehir Gölü'nün, 20'si su kuşu olmak üzere 185 kuş türüyle oldukça zengin bir bölge konumunda olduğu belirtildi. Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve kuş gözlemcisi Dr. Mustafa Arslan "Beyşehir'in en büyük avantajı; yürüme mesafesinde bütün kuş türlerini görebiliyorsunuz" dedi.

Afrika ve Asya'dan Avrupa'ya kuşların göç yolları arasında bulunan ve Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda 20'si su kuşu olmak üzere 185 kuş türünün barındığını belirten Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve kuş gözlemcisi Dr. Mustafa Arslan "Beyşehir sulak alan olması sebebiyle ve bulunduğu coğrafya itibariyle kuşlar için çok elverişli bir alan oluşturuyor. 20 yıldır ben burada kuş gözlemi yapıyorum. Benim gözlemlerime göre Beyşehir'de 185'e yakın kuş türünü saptadım" dedi.

YÜRÜME UZAKLIĞINDA KUŞ GÖZLEMİ YAPILIYOR

Beyşehir bölgesinde kuş türlerini yürüme mesafesinde gözlemlenebildiğini anlatan Dr. Mustafa Arslan şunları söyledi:

"Beyşehir'in şöyle bir avantajı var. Ülkemizde 103 tane su kuşu sayıldığını biliyoruz 2017 yılı itibariyle. En fazla sayıldığı nokta Kızılırmak Deltası çıkıyor orada 60 tane kuş türü olduğunu biliyoruz. Beyşehir'in son 5 yıl ortalaması ise 20 kuş türüdür. Bu sayı az gibi gelse de bölgenin en büyük avantajı yürüme mesafesi içerisinde bütün bu su kuşu türlerini görebiliyorsunuz. Şehrin içerisinde gece balıkçıl yuvasını görebiliyorsunuz. Beyşehir'de kuşlar çok rahat bir biçimde yaşıyorlar. Bölgedeki insanlar da kuşları koruyor, kolluyorlar."

- Konya