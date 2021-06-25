Beyşehir'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine portatif ağıl desteği

Beyşehir ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yapan besiciler yeni bir devlet desteğinden daha istifade edebilecek.

Beyşehir ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yapan besiciler yeni bir devlet desteğinden daha istifade edebilecek.

Beyşehir İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren küçükbaş hayvan yetiştiricileri için Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığı desteğiyle yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

"Beyşehir'de KOP ile küçükbaş hayvan refahı artıyor" projesi kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren 18 küçükbaş hayvan yetiştiricisi besiciye özel üretim portatif ağıl desteği sağlanacak.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, projenin yaklaşık maliyetinin 1 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Proje kapsamında destekten yararlanmak isteyen besicilerin sahip olacakları portatif ağılların yüzde 30'luk bir kısmı için ücret ödeyeceğini, kalan kısmının ise hibe desteği olarak karşılanacağını ifade eden Kaya, taşınabilir 240 metrekare alanı kaplayan portatif ağıllarda aynı anda 200 koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanın beslenebileceğini bildirdi.

Kaya, portatif ağılların aynı zamanda ısı yalıtımlı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ağıllar daha iyi ısı yalıtımı sağladığı için hayvan ölümlerinin de önüne geçilecek. Bu ağıllar nakledilebilme özelliğine sahip olduğu için de meradaki ot durumuna göre üreticiler istedikleri yere taşıyabiliyor. İçerisinde kaba yemlik, suluk ve 4 adet de padoğu bulunacak. En az 100 küçükbaş hayvana sahip besicilerin yararlanabilmek için başvuracağı projeden istifade etmek isteyenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilir. Başvuru şartlarıyla ilgili bilgiler hem kurumumuzdan hem de köy muhtarlıklarımızdan alınabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar