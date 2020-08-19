Beyşehir'de kaymakam ve belediye başkanı Kovid-19 denetiminde Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaymakam ve belediye başkanı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) alınan önlemler kapsamında sahaya çıkarak denetim gerçekleştirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaymakam ve belediye başkanı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) alınan önlemler kapsamında sahaya çıkarak denetim gerçekleştirdi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurum amirlerinin de eşlik ettiği denetimlerde, tüm yaşam alanlarını ziyaret ederek koronavirüs salgınına karşı uyarılarda bulundu.

İlçe merkezinde bulunan market, kafe, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu ve lokanta gibi farklı işyerlerini gezen Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, esnaf ile karşılaştıkları vatandaşları alınması gereken önlemler konusunda uyardı.

Koruyucu maskenin yüzlerde mutlaka olması, fiziki mesafeye dikkat edilmesi ve temizliğe özen gösterilmesi konularında ikazlarda bulunan Özdemir ve beraberindekiler, salgının daha da yayılmaması ve toplum sağlığını tehlikeye düşürmemesi için alınacak tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA