Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı binasını bastı
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı binasını bastı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binası yakınında protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 142 kişi yaralandı. Göstericiler Dışişleri Bakanlığına ait binayı bastı.

08.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:41

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi sokaklara dökülerek, "Hesap Günü" adı altında gösteri düzenledi.

Protestocular, limanda yaşanan patlama nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Mişel Avn olmak üzere tüm yöneticilerin istifasını istedi. Başkentteki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen protestocular parlamento binasına yürümek istedi. Polis, göstericilerin yürüyüşüne engel olmak için bölgeyi beton ve demir bariyerler ile kapatırken, bariyerleri aşmak isteyen eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler ise polise taş atarak karşılık vermesi ile protestoda tansiyon yükseldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı binasını bastı

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, parlamento binası yakınında güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan olaylarda 142 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 110 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği ve diğer 32 yaralanın ise yakındaki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

GÖSTERİCİLER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİNASINI BASTI

Göstericiler, başkentteki Eşrafiya bölgesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı'nın binasını bastı. Eylemciler, binanın dışına "Beyrut silahsız bir şehir" yazılı pankart astı. Göstericiler, bina içerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Avn'a ait resimleri ise dışarıya atarak parçaladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı binasını bastı

Öte yandan uzun zamandır ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkedeki ekonomik durum daha da ağırlaştı.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı. Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı binasını bastı

Kaynak: İHA

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