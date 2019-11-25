Beypazarı'nda Öğretmenler Günü kutlandı

25.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:18

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

İlk tören Beypazarı Hanlarönü Meydanı'nda düzenlendi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, şube müdürleriyle Atatürk Anıtı'na çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamalara Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Kaymakam Temel Ayca, Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek, "Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlik en kutsal ve önemli bir meslek. Geleceğin nesillerini yetiştiren sizlersiniz. Bizlerinde bu seviyelere gelmediği emeği olan öğretmenlerdir." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Törende emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Kaynak: AA