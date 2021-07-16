Beypazarı Müftüsü Karakoyun'a yurt dışı görevi
Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışında görevlendirildi.
Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışında görevlendirildi.
Yaklaşık 2 yıldır ilçede görev yapan Karakoyun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organizatör din görevlisi olarak 5 yıllığına Macaristan'da görevlendirildi.
Budapeşte'de görev yapacak olan Karakoyun, ilçeden ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak