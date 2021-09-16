Beyonce ve Jay Z tatilde: Yarım milyarlık keyif

AKDENİZ'E AÇILDILAR

2008 yılından bu yana evli olan Beyonce ve Jay Z, arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları Avrupa tatilinin Fransa ayağında objektiflere takıldı. Cote d'azur'dan lüks yatla denize açılan ünlü çifti, paparazziler de rahat bırakmadı. O yat gezisinin her anı görüntülendi.

JEFF BEZOS'AİT MEGA YAT

Toplam servetleri bir milyar doların üzerinde olan Beyonce ve Jay Z, önceki gün, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos'a ait mega yatla çıktıkları Akdeniz turunda görüntülendi. Çifte bu gezide Amerikalı oyuncu Richard Lawson da eşlik etti.

CAN YELEKLERİ GİYDİLER

Beyonce ve Jay Z, bir ara kendiledini Akdeniz'in kollarına bırakıp jet ski keyfi de yaptı. Yattan ayrılmadan önce de çifte görevliler tarafından can yelekleri giydirildi. Bir süre denizin keyfini bu şekilde çıkaran Beyonce ve Jay Z, daha sonra yata geri döndü.

ŞAPKA VE GÖZLÜK HİÇ ÇIKMADI

Beyonce'nin yatta vakit geçirirken de eşi Jay Z ile jet ski gezisine çıktığında da bikinisinin üzerine giydiği tuniği, beyzbol şapkasını ve güneş gözlüklerini çıkarmadığı görüldü.

MEGA YAT DA ONLAR KADAR İLGİ ÇEKTİ

Ünlü çiftin, konukları Lawson ile birlikte denize açıldığı mega yat da en az onlar kadar ilgi çekti. Jeff Bezos'a ait olan bu yat, büyüklüğü ve sahip olduğu olanaklarla da dikkat çekiyor. Bizos'a 354 milyon dolara mal olduğu iddia edilen yat, aynı zamanda ona 500 milyon dolar civarında bir gelir getiriyor. Bu yatı kiralayan ünlüler, sahip olduğu bütün olanaklardan faydalanarak lüks bir tatil yapıyor.

YEDEK YAT DA HELİKOPTER PİSTİ VAR

Bezos'un yatı, dünyanın en büyük ve en yüksek teknik olanaklara sahip yatı olarak bilinen Black Pearl'den (Siyah İnci) esinlenilerek inşa edildi. 127 metre uzunluğundaki yatın birçok diğer olanağının yanı sıra bir helikopter pisti de bulunuyor. Bu noktada bir hatırlatma yapalım. Ana yatın gövdesinde üç tane dev yelken direk olduğu için bir pist yok. Helikopter pisti daha küçük yedek destek yatında bulunuyor. Beyonce ve Jay Z'nin tatil keyfi yaptığı bu süper yatın Hollanda'da, alanında uzman ve ünlü bir firma tarafından birkaç yılda inşa edildiği belirtiliyor.

ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU AİLE

Müzik dünyasının en çok kazanan çiftlerinden biri unvanını taşıyan Beyonce ile Jay Z, 2004 yılından bu yana birlikteler. Çift, 2008 yılında evlendi. Beyonce ile Jay Z'in Blue Ivy adında 9 yaşında bir kızları ile Sir ve Rumi adında biri kız diğeri erkek 4 yaşında ikiz çocukları bulunuyor.

Hürriyet - Magazin Haberleri