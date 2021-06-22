Beyoğlu'ndaki cinayet davasında mütalaa açıklandı
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Beyoğlu'ndaki cinayet davasında mütalaa açıklandı

Beyoğlu'ndaki cinayet davasında mütalaa açıklandı
Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda 17 Haziran 2020'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 20 yaşındaki Enes Peker'in başından vurularak ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Beyoğlu'nda 17 Haziran 2020'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 20 yaşındaki Enes Peker'in başından vurularak ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu müşteki sanık Berat Kadıoğlu, tutuksuz sanık Berkay Bal ile tarafların avukatı hazır bulundu. Müşteki sanık Güven Başören ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Berat Kadıoğlu ile maktul Enes Peker'in, plakası gizlenmiş motosikletle olay yerine geldiği, bir süre sonra müşteki sanık Murat Talha Alpdemir, Güven Başören ve Oğuzhan Sarıduman'ın binadan çıkıp araca binecekleri sırada Peker ve Kadıoğlu'nun ateş etmeye başladığı anlatıldı.

Bunun üzerine Güven Başören'in de ateş ettiği aktarılan mütalaada, Kadıoğlu ile motosikletle kaçmaya çalışırken Peker'in başından vurularak yere düştüğü kaydedildi.

Müşteki sanık Berat Kadıoğlu'nun 3 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, müşteki sanık Güven Başören'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 21 yıldan 33 yıla kadar, müşteki sanık Olgun Sivri'nin 3 kez "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Mütalaada, firari sanık Emrah Ayverdi hakkındaki dosyanın ayrılması, sanıklar Oğuzhan Sarıduman, Murat Talha Özdemir ve müşteki sanık Furkan Birdal'ın "öldürmeye teşebbüs", müşteki sanık Berkay Bal'ın "suç delilini gizleme", sanık Şakir Büyüktaş'ın ise her iki suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatlerini talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan taraflar süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Berat Kadıoğlu, Güven Başören ve Olgun Sivri'nin tutukluluk halinin, firari sanık Emrah Ayverdi hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi.

Taraflara mütalaaya karşı beyanlarını ve savunmalarını hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim

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