Beyoğlu'nda kadına felç eden dayak

bacaklarını geçişi kapattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğradı. Zehra Meraklı'nın aldığı darbeler sonucunda yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. Dehşeti anlatan Zehra Meraklı "Arkadan enseme vurdu. Düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten" dedi.

"ENSEMDEN ALDIĞIM DARBE SONRASI BAYILDIM"

"NASIL NORMALE DÖNECEĞİM ONU DÜŞÜNÜYORUM"

"PSİKOLOJİK OLARAK HEPİMİZ ÇOK YIPRANDIK ÇÜNKÜ CANİCE BİR SALDIRI"