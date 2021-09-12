Beyoğlu'nda 'Kaçak Tur' stantları denetimi; 78 bin lira ceza yazıldı

Özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu ve çok sayıda turizm acentesinin bulunduğu noktalardan Beyoğlu Talimhane'de akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra yabancı uyrukluların, o iş yerlerinin önüne stant kurarak, turistlere şehir içi ve şehir dışı 'kaçak tur'lar sattığını DHA kameraları görüntülemişti.

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