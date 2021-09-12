Beyoğlu'nda 'Kaçak Tur' stantları denetimi; 78 bin lira ceza yazıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda 'Kaçak Tur' stantları denetimi; 78 bin lira ceza yazıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda 'Kaçak Tur' stantları denetimi; 78 bin lira ceza yazıldı

BEYOĞLU'nda Talimhane'de akşam saatlerinde acentelerin kapanmasının ardından açılan stantlarda turistlere 'kaçak tur' satışının yapıldığı DHA kameraları tarafından görüntülenmişti.

BEYOĞLU'nda Talimhane'de akşam saatlerinde acentelerin kapanmasının ardından açılan stantlarda turistlere 'kaçak tur' satışının yapıldığı Dha kameraları tarafından görüntülenmişti. Polis, 'Kültür Turizm Komisyonu' denetimleri yaparak, turizm acentesi görünümlü stantlarda 'kaçak tur' sattıkları belirlenen 60 kişiyi men ederken, 15  kişiye ise 78 bin lira para cezası uyguladı.

Özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu ve çok sayıda turizm acentesinin bulunduğu noktalardan Beyoğlu Talimhane'de akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra yabancı uyrukluların, o iş yerlerinin önüne stant kurarak, turistlere şehir içi ve şehir dışı 'kaçak tur'lar sattığını DHA kameraları görüntülemişti.

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, "Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak" diyerek durumdan şikayetçi olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kültür Turizm Komisyonu" denetimleri kapsamında yapılan çalışmalarda, 12 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu Talimhane'de yer alan ve yabancı uyruklu kişiler tarafından kaçak olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen turizm acentesi görünümlü kaçak stantlara yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde kaçak stantlarda görevli 60 kişinin men edildiği, 15 kişiye ise toplam 78 bin lira idari para cezasının uygulandığı ifade edildi.


- İstanbul
Beyoğlu'nda 'Kaçak Tur' stantları denetimi; 78 bin lira ceza yazıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener İbrahim Altay Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yeşim Salkım Derya Baykal Vildan Atasever
Spor Marcao Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beyoğlu'nda 'Kaçak Tur' stantları denetimi; 78 bin lira ceza yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 00:14:54. #1.11#