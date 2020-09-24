Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı
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Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı

24.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:26

Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı bir binanın çatısından aşağı düşerek ağır yaralandı. Olayda ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen kadının nasıl düştüğü hakkında araştırma yapılıyor.

3 katlı binanın çatısından yan taraftaki iş yerinin çatısına düşen kadın ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kadının nasıl düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda çatıdan düşen kadın ağır yaralandı

ÇATIDA HAREKETSİZ GÖRDÜLER

Olay, Taksim Kilit Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, binanın çatısından Halas Sokak'ta bulunan iş yerinin çatısına düştü. İş yerindekiler, gelen ses üzerine merdiven dayayarak çatıya baktı. Kadının çatıda hareketsiz yattığını görmeleri üzerine durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıkan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. İtfaiye ekiplerinin de yardımı ile çatıdan indirilen ağır yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyoğlu'nda çatıdan düşen kadın ağır yaralandı

NASIL DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR

Olayı görüp ihbarda bulunan Dilber Kaya "Ben yoldan geçiyordum, bir baktım aşağıya düştü kadın. Emniyete, itfaiyecilere haber verdik, gereğini yaptılar. İtfaiyeciler gelip aşağıya indirdiler. 'Nefes alıp veriyor' diyorlardı" dedi.

Sokakta esnaflık yapan Hasan Bayram da, "O kırmızı binadan atladı ya da düştü, biz bilmiyoruz ne olduğunu. Deponun üzerinde ses duyunca merdiveni dayadık, baktık. Birisinin yattığını gördük, ambulansa haber verdik" diye konuştu. Polis ekipleri, kadının nasıl düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda çatıdan düşen kadın ağır yaralandı
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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