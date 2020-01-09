: Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü

09.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:30

İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi çöktü. Olayda yaralanan kimse olmazken, yol trafiğe kapandı.

2 KATLI METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Beyoğlu'nun Firuzağa mahallesinde meydana gelen olayda, sokakta bulunan 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken yapılan ilk incelemede, içeride kimsenin kalmadığı tespit edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şans eseri bu sırada yoldan geçen yaya ve araçların olmaması olası bir faciayı engellemiş oldu. Polis yolu güvenlik çemberine alırken, yoldaki moloz yığınını kaldırma çalışmaları devam ediyor.





Kaynak: DHA

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