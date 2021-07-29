Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
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Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda kavga eden gelin ve damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada 4 kişi öldü. Olaydan sonra yakalanan Mürsel Ağrı, poliste yapılan sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Şüpheli, ifadesinde "Damadım kızımı dövmüş. Benim evime sığındı. Bunu konuşmak için toplandığımızda önce beni ardından akrabalarımı vurdular. Beni de öldüreceklerini düşünüp ateş ettim. Ölmemek için öldürdüm." dedi. Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Örnektepe Kanarya Sokak önceki gün yaşanan olayda, kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hacer Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başlamıştı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hacer Giray, dayısının evine gelmişti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Enes Berk Giray ise, yanına babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray'ı alarak Hacer Giray'ın kapısına dayanmıştı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine gelmiş, çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vurulmuş, silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzenin vurarak öldürmüştü.

SALDIRGAN DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı polis nezaretinde hastaneye kaldırılmıştı. Olayın öncesinde çıkan kavgada yaralanan Beytullah Akçay ise ertesi gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İrfan Akçay da hastanede tedavi altına alınmıştı.

DEHŞET ANLARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gelinin babasının şahıslarla kavga ettiği ve hepsini öldürdükten sonra hepsine tek tek başlarına defalarca ateş ettiği görüldü.

Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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