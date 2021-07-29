Son dakika... Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada

Beyoğlu'nda kavga eden gelin ve damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada 4 kişi öldü. Olaydan sonra yakalanan Mürsel Ağrı, poliste yapılan sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Şüpheli, ifadesinde "Damadım kızımı dövmüş. Benim evime sığındı. Bunu konuşmak için toplandığımızda önce beni ardından akrabalarımı vurdular. Beni de öldüreceklerini düşünüp ateş ettim. Ölmemek için öldürdüm." dedi. Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.