Beyoğlu'nda 16 Bangladeşli göçmen kaçamadan yakalandı
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Beyoğlu'nda 16 Bangladeşli göçmen kaçamadan yakalandı

Beyoğlu'nda 16 Bangladeşli göçmen kaçamadan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda polis ekipleri tek katlı müstakil bir eve baskın yaptı.

Beyoğlu'nda polis ekipleri tek katlı müstakil bir eve baskın yaptı. Ekipler evde saklanan Bangladeş uyruklu yasadışı 16 göçmeni yakaladı. Göçmenleri yurt dışına kaçırmayı planlayan 2 organizatörün de gözaltına alındığı baskında, şahısların üstünden ise toplamda 7 bin 700 lira para ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Keçeci Piri Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir binada çok sayıda yabancı uyruklu şahsın olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, hazırlıklarını tamamlamalarının ardından adrese baskın düzenledi. Baskında eve giren polis ekipleri, içeride kaçmaya hazırlanan 16 Bangladeş uyruklu şahsın olduğunu gördü. Ekipler, göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan Ramazan A. (39) ve Halil A. (36) isimli organizatörleri de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Bangladeşli göçmenler işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör ise adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda 16 Bangladeşli göçmen kaçamadan yakalandı
Beyoğlu'nda 16 Bangladeşli göçmen kaçamadan yakalandı
Beyoğlu'nda 16 Bangladeşli göçmen kaçamadan yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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