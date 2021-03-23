Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, yaşlılarla şarkı söyledi
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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, yaşlılarla şarkı söyledi

23.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:15
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, yaşlılarla şarkı söyledi

Beyoğlu'nda 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında ilçede bulunan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, daha sonra Darülaceze'deki yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek şarkı söyledi.

Beyoğlu'nda 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında ilçede bulunan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, daha sonra Darülaceze'deki yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek şarkı söyledi.

Beyoğlu Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında ilçede ikamet eden yaşlıları yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sosyal Marketten yardım alan 65 yaş üzeri 244 vatandaşı evlerinde tek tek ziyaret ederek, kendileri için özel olarak hazırlanan ve içerisinde gıda ile tekstil ürünleri bulunan yardım kolilerini takdim ettiler. Başlatılan Yaşlılara Saygı Haftası Seferberliği'ne Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'da katılarak yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

BAŞKAN YILDIZ, DARÜLACEZE'DEKİ YAŞLI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Başkan Yıldız, eşi Seyhan Yıldız ile birlikte yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Yaşlılar Haftasını kutladı. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Yıldız, belediye olarak her zaman yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Daha sonra Okmeydanı Darülaceze'deki yaşlı vatandaşları ziyaret eden Başkan Yıldız vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Başkan Yıldız, Darülaceze'deki yaşlı vatandaşlarla birlikte şarkı da söyledi.

YARDIMA MUHTAÇ YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARA KESİNTİSİZ YARDIM

Beyoğlu Belediyesi, ilçedeki yardıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlara temizlikten kişisel bakıma kadar ücretsiz sosyal destek hizmeti veriyor. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yardım ve bakıma muhtaç kişilerin kişisel bakımları ve evlerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor. Evlerinde yemek pişirme imkanı olmayan vatandaşlara da günlük sıcak yemek servisi yapılıyor. Ekipler, vatandaşların ev bakım ve temizliğinin dışında market ihtiyaçlarını da Sosyal Marketten temin ederek evlerine teslim ediyorlar.


Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, yaşlılarla şarkı söyledi
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, yaşlılarla şarkı söyledi
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, yaşlılarla şarkı söyledi
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, yaşlılarla şarkı söyledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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