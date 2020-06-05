Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Dünya Çevre Günü'nde Haliç'e daldı
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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Dünya Çevre Günü'nde Haliç'e daldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Dünya Çevre Günü'nde Haliç'e daldı Dünya Çevre Günü Haliç'te düzenlenen etkinlikle kutlandı Beyoğlu Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Haliç'te düzenlediği etkinlikle kutladı.

05.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:19

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Dünya Çevre Günü'nde Haliç'e daldı

Dünya Çevre Günü Haliç'te düzenlenen etkinlikle kutlandı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Haliç'te düzenlediği etkinlikle kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dalgıç kıyafetlerini giyerek gençlerle birlikte Hasköy Sahil'den Haliç'e daldı.

Beyoğlu Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Haliç'te düzenlediği etkinlikle kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dalgıç kıyafetlerini giyerek gençlerle birlikte Hasköy Sahil'den Haliç'e dalarak balıkları yemledi. Aynı zamanda Haliç'in sularında" Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun" pankartı açıldı. Haliç'te gerçekleştirilen etkinlikle çevre temizliğiyle ilişkin farkındalık oluşturulmasına dikkat çekildi.

"Medeniyetimiz yarın ölecek olsakta bir ağaç dikmemiz gerektiğini söylüyor"

Dünya Çevre Günü kapsamında Haliç'e dalan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü, bizde İstanbul'un gözbebeği olan Haliç'imizde bu çevre gününü kutlamak istedik. Dünya hızlı bir şekilde iklim değişikliği içinde. Medeniyetimiz yarın ölecek olsakta bir ağaç dikmemiz gerektiğini söylüyor. Bu bizim çevreye olan duyarlılığımızı gösteriyor. Bugün Haliç'te bu etkinliği yapmamızın sebebi çok anlamlı. Bugün profesyonel dalgıçlarımızla beraber bende dalgıç elbisesini giydim ve Haliç'in mavi olduğunu umduğum sularına daldım" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Dünya Çevre Günü'nde Haliç'e daldı

Kaynak: İHA

Manşet

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