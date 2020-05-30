Beylikdüzü'nde kütüphane özlemi, 1 Haziran'da bitiyor
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Beylikdüzü'nde kütüphane özlemi, 1 Haziran'da bitiyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde, geçici olarak kapatılan Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, 1 Haziran'da yeniden açılacak.

Beylikdüzü'nde kütüphane özlemi, 1 Haziran'da bitiyor
30.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:02

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde, geçici olarak kapatılan Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, 1 Haziran'da yeniden açılacak.

Covid19 salgını önlemleri kapsamında 16 Mart'tan beri kapalı olan Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü, kapılarını yeniden okuyuculara açacak. Okuma alanları, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlenen kütüphanelere okuyucular, kütüphane girişlerindeki el dezenfektanlarını kullanarak ve maskeyle girebilecek.

"Gerekli tüm önlemleri aldık"

1 Haziran'da, Beylikdüzü'ndeki beş kütüphanenin yeniden hizmete açılacağını, kitapseverlere müjdeleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "Zor günlerin ardından Beylikdüzü tazelenirken ne mutlu ki pazartesi günü beş kütüphanemiz yeniden hizmete açılıyor. Gençler ve kitapsever hemşehrilerim, kütüphanelerimizdeki tüm kitaplarımızı sizler için sterilize ettik. Okuma alanlarımızı sosyal mesafeyi düşünerek yeniden dizayn ettik. Kütüphanelerimize ve kültür merkezlerimize girerken sağlığınız için ellerinizi dezenfekte etmeyi ve maske takmayı ihmal etmeyin. Hepinize keyifli saatler diliyorum" diye konuştu.

Kitaplar sterilize, okuma alanları sosyal mesafeli

Sterilize edilen kitapları, sosyal mesafe kuralına uygun hale getirilmiş okuma alanlarıyla okuyucularıyla buluşmaya hazırlanan Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'nin girişlerine, el dezenfektanları yerleştirildi. Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri'nde çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Özgecan Aslan Kütüphanesi, Yaşar Kemal Kütüphanesi ve Zübeyde Ana Kütüphanesi, sokağa çıkma yasağı olan hafta sonları hariç, her gün 09.00-17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Tarık Buğra Kütüphanesi, hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-17.30 saatleri arasında açık, pazar günü ise kapalı olacak. Kitapseverler, Fakir Baykurt Kütüphanesi'nden hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında yararlanabilecek. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi ise hizmete kapalı olacak. 0-18 yaş arası kitapseverler, kütüphanelerden sadece çarşamba ve cuma günü, 14.00-17.30 saatleri arasında faydalanabilecek. Kütüphane görevlileri, girişlerde, kimlik kontrolü yaparak 18 yaş altı okuyucuları, çarşamba ve cuma günleri dışında kütüphanelere almayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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