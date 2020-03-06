Beylikdüzü'nde kadın ve spor konuşuldu

06.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:39

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek için olimpiyat kotası almış İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcusu dört milli kadın sporcu, Beylikdüzü'ndeki sporseverlerle söyleşide buluştu.



Tokyo 2020 için olimpiyat kotası alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Elif İldem, Neslihan Yiğit, Nur Tatar, Meltem Hocaoğlu, Medicana Hastanesi'nde yapılan söyleşide sporseverlerle buluştu. Kadın ve sporun konuşulduğu söyleşide, spora başlama hikayelerini, yaşadıkları zorlukları ve hedeflerini içtenlikle katılımcılarla paylaşan İBBSK'lı dört milli kadın sporcu, olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. İBBSK Başkanvekili Şirin Mine Kılıç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, kulübün tarihçesi, sporcu sayısı ve branşlar hakkında katılımcılara bilgiler aktaran İBBSK Başkanı Fatih Keleş, İBBSK'ndeki yüzde 35'lik kadın sporcu oranını yeterli görmediklerini ve arttırmak istediklerini söyledi. Söyleşinin sonunda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Başa, Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Direktörü Dr. Çetin Köksal ve protol üyeleri; İBBSK Başkanı Fatih Keleş, İBBSK Başkanvekili Şirin Mine Kılıç ile milli kareteci Meltem Hocaoğlu, milli tekvandocu Nur Tatar, paralimpik yüzücü Elif İldem, milli badmintoncu Neslihan Yiğit'e plaket ve çiçek takdim etti.



"Milli takımların oyuncu kaynağıyız"



Konuşmasında, 36 binden fazla sporcusu olan İBBSK'nın atletizm, badminton, basketbol, bedensel engelliler, buz hokeyi, buz pateni, güreş, halter, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, wushu, yüzme ve özel sporcular branşları olmak üzere 19 branşta faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Başkan Fatih Keleş "Bu konuda iddialıyız. Türkiye'de bu kadar branşı tek çatı altında buluşturan kulüp bulunmuyor. Milli takımların oyuncu kaynağı, amatör sporun lokomotifiyiz" diye konuştu.



İBBSK'nün sporcu sayıları hakkında da bilgiler aktaran Fatih Keleş, konuşmasında "2 bin 546 lisanslı sporcumuz ve 882 aday sporcumuz var. Lisanslı sporcularımızın 900'e yakını, yani yüzde 35'i kadın. İmkanlar dahilinde tüm branşlarımızda kadın-erkek takımı olmasını, sporcu sayısını eşitlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük engelli spor kulübüyüz. 6'sı özel sporcular olmak üzere 76 engelli sporcumuz var. Bunların 33'ü milli, 52 erkek, 24 kadın. Aday sporcularımızı da sayarsak bünyemizdeki engelli sporcu sayısı 100'ü geçiyor. Rehabilitasyon amaçlı sporla tanışıp bünyemize katılan bedensel engelli sporcularımızın sayısı ise her geçen gün artıyor. İBBSK olarak milli takımlara daha çok sporcu gönderip uluslararası başarılardaki lokomotif kulüp özelliğimizi ileriye taşıyacağız. Bu kapsamda bir alt yapı tarama çalışmamız var. Öncelikle pilot ilçelerde, yarınların şampiyon adaylarını bulup ülke sporuna armağan etmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Şampiyonların tek hedefi madalya



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'yi badminton, tekvando, karate ve paralimpik branşlarında temsil edecek İBBSK'lı milli kadın sporcular Neslihan Yiğit, Nur Tatar, Meltem Hocaoğlu ve Elif İldem de yaptıkları konuşmalarda, hedeflerinin olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak olduğunu söylediler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA