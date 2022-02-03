BEYLİKDÜZÜ'NDE İSTİNAT DUVARI KORKUTTU

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) -

-Sabah yoldan ayrılan ve yan yatmaya başlayan istinat duvarı çevrede korku ve paniğe neden oldu. Belediye ekipleri istinat duvarının kontrollü bir şekilde yıkımına başladı.

Haber-Kamera: Yalın Onat ERGÖR - Ömer HASAR - Erol DEĞİRMENCİ - Ersan SAN/İSTANBUL, - BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir sitenin kaldırımla arasında bulunan istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi. Duvar kontrollü olarak yıkılmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki yaklaşık 80 dairelik bir site ile kaldırım arasındaki sitenin istinat duvarında, sabah saatlerinde çökme meydana geldi, kaldırımla duvar arasında boşluk oluştu. Saatler ilerledikçe boşluk büyüdü, duvar giderek siteye doğru yan yatmaya başladı. Çevredekiler yetkililere haber verdi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı, çevredeki araçlar kaldırımdaki çökme riskine karşı uzaklaştırıldı. Sahibi bulunamayan araçlar ise itilerek çökmenin meydana geldiği yerden kaldırıldı. Site içerisindeki duvara yakın olan binanın alt katında ikamet edenler dairelerinden çıkarıldı. Kaldırımdaki elektrik direkleri de iş makinelerinin yardımıyla yerlerinden söküldü. Güvenli yıkım için site içerisine iş makineleri girdi. Güvenli olarak yıkım için çalışmalara başlandı, çalışmalar devam ediyor.

"40-50 SANTİMETELİK BİR AÇIKLIK VARDI"

"DEPREM OLUYOR SANDIM"

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