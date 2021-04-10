Beylikdüzü'nde asılan afişlerle ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı
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Beylikdüzü'nde asılan afişlerle ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde asılan afişlerle ilgili 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü'nde bir siyasi parti ismi ve logosuyla ilan panolarına asılan afişlerin içeriğinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü'nde bir siyasi parti ismi ve logosuyla ilan panolarına asılan afişlerin içeriğinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Beylikdüzü ilçesinde bir siyasi parti ismi ve logosuyla ilan ve reklam panolarına asılan afişlerin içeriğinin, TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında; reklam firması yetkilisinin tespitine, afişlerin firma tarafından sökülmesine ve suç delili olması nedeniyle muhafaza altına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Bu arada ilgili afişleri astıran kurum, parti yetkilisi ya da kişilerin açık kimlik ve adreslerinin tespitine ilişkin de kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

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