Beylikdüzü Belediye Başkanı selin vurduğu Kastomonu'da

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Batı Karadeniz bölgesinde yoğun yağış sonucu selin etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, Çatalzeytin ve Azdavay ilçelerini ziyaret etti.

Yaşanan felaketin yanlış şehir planlamasından kaynaklandığının altını çizen Şehir ve Bölge Plancısı Çalık, "Yanlış şehircilik uygulamalarının nasıl felaketler yarattığını tüm Türkiye acı bir şekilde izlemiş oldu. Kentlerin uzmanlar tarafından planlanması şart." diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte 11 Ağustos tarihinde şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, Çatalzeytin ve Azdavay ilçelerini ziyaret etti. Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Bozkurt İlçe Başkanı Güvenç Demirezen ve CHP Azdavay İlçe Başkanı Murat Karaburuk ile birlikte kentte incelemelerde bulunan Başkan Çalık yaşanan felaketin yanlış şehir planlamasından kaynaklandığının altını çizerek, "Yanlış şehircilik uygulamalarının nasıl felaketler yarattığını tüm Türkiye acı bir şekilde izlemiş oldu. Kentlerin uzmanlar tarafından planlanması şart." diye konuştu.

"Esnaf ve sanayiciler çok zor durumda"

Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı ekiplerin selde zarar gören bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini belirten ve ilçe halkı ile bölge esnafına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çalık, "Bölgede ne yazık ki özellikle esnaf ve sanayicilerin çok zor durumda olduğunu gözlemledik. Geçim kaynakları yok olmuş durumda. Ne yazık ki tüm afetlerin unutulan ortak yönü bu" ifadelerini kullandı.

İBB tüm gücüyle bölgede

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren İBB ekipleriyle de bir araya gelen Çalık, "Sel bölgesinde İBB ekiplerinin üstün çalışmalarını görüyoruz. Arama kurtarma, altyapı, temizlik, mobil mutfak ve mobil fırın gibi lojistik hizmetlerle ilk günden itibaren bölge halkının yanındalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tüm emekçilerden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Bültenler