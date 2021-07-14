Beykoz kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İstanbul Beykoz kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu ilçelerden birisi de Beykoz oldu. Peki, Beykoz kurban kesim yerleri nerededir? Beykoz kurban satış noktaları belli oldu mu? Beykoz kurbanlık kesim bölgeleri! Beykoz'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Beykoz kurban kesim yeri adres ve iletişim bilgileri var mı?

Beykoz kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Beykoz kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Beykoz kurbanlık kesim yerleri 2021! Beykoz kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim adres bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

BEYKOZ KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Beykoz kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine ve adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SERDAR TEPE MAHMUT ŞEVKET PAŞA CAD. NO:2 BEYKOZ İSTANBUL

İBRAHİM PEÇE ÇUBUKLU KİREMİTDERE NO:19 BEYKOZ İSTANBUL

CEMİL ÜZBAŞ ÇAVUŞBAŞI ÇENGELDERE MAH. MEVSİM SK. NO:4 BEYKOZ İSTANBUL

BAYRAM SAKAL MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH. CANAPLAR CAD.DOLAPDERE SK. BEYKOZ İSTANBUL

CAVİT GÜL ALİ BAHADIR MAH RİVCA CAD. KOMAN SOK NO6/6 BEYKOZ İSTANBUL

İBRAHİM BAYRAK MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH BEYKOZ AİSTANBUL

ÜMİT GÜLGARİP DERESEKİ MAH. YEŞİLYURT ÇİFT. BEYKOZ İSTANBUL

RECAİ ÜZEL MAHMUTŞEVKET PAŞA DEĞİRMEN ÇIKMAZI BEYKOZ İSTANBUL

ALİ GÜL MAHMUT ŞEVKET PAŞA CAD. NO:21 BEYKOZ İSTANBUL

RUŞEN ÇÖREK RİVA MAH RİVA CAD. NO.11 BEYKOZ İSTANBUL

AHMET SARI ÖRNEKKÖY MAH NURAL SOK. BEYKOZ İSTANBUL

AHMET SARI ÇAVUŞBAŞI MAH. NECİP FAZIL CAD. NO: 101 BEYKOZ İSTANBUL

İBRAHİM HALİL TURAN KILIÇLI MAH. CABAR ÇIKMAZI BEYKOZ İSTANBUL

VEDAT BEKKİP AKBABA MAH. AKUŞ ÇIKMAZI BEYKOZ

ADEM AKDEMİR CUMHURİYET MAHALLESİ KAPADOKYA CAD. NO:30/A BEYKOZ

ERDİN ÜMÜGÜL ÇAVUŞBAŞI MAH.GÜNDOĞDU CD. NO:52 BEYKOZ

ALİ ŞENER ÇİFTLİK MAH EDEP ALİ CAD. NO 2/ 6 BEYKOZ

FAHRETTİN ŞENOL ÇİFTLİK MAH YUNUS EMRE CAD. NO:19 BEYKOZ

ERKAN KÖSELERDEN ÇUBUKLU KİREMİTDERE NO:10 BEYKOZ

SİNAN VURGUN DERESEKİ MAH. DERESEKİ CAD. NO:8 BEYKOZ

AHMET AY ELMALI MAH. KESER CAD. NO:74 BEYKOZ

KADİR ÖZGÜR İSHAKLI MAH. SELİM SU CAD NO 5/A BEYKOZ

RAFET ŞEN KAVACIK MAH AKLI SELİM SK NO 23 BEYKOZ

HÜSEYİN BALTACI MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH. BEYKOZ CAD. AYAZMA MEVKİİ BEYKOZ

MEHMET HOŞ MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH. M.ŞEVKET PAŞA CAD. NO:50 BEYKOZ

SERDAR TEPE MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH. MURATDERE MEVKİİ BEYKOZ

ÖZGÜR GÜNEY ÖRNEKKÖY CEBİR SOK. 9/2 BEYKOZ

MUSTAFA KENAN KIŞLA PAŞAMANDIRA CD. PAŞAMANDIRA MAH. KIRAZLIDERE ÇIKMAZI NO.1

ÖZLEM SALMAN TOKATKÖY YUŞA MAH. EKİNCİ SOK. NO.89 BEYKOZ

MESUT ABİ İNCE YUŞA YOLU MEZARLIK ÜSTÜ ÇIKMAZI NO :3 BEYKOZ

ZEHRA SALİHOĞLU ZERZEVATÇI MAH. ŞEHİT AZİZ CAD. NO:33/1 BEYKOZ

SAFİYE CELEP ZERZEVATÇI MAH. ŞEHİT CENGİZ CAD. NO:23/1 BEYKOZ

OĞUZHAN ÇELİK ÇENGELDERE MAH.ULUS CAD. NO:9 BEYKOZ

MUSTAFA YILMAZ AKBABA MAH. MARAŞ CADDESİ NO:11 BEYKOZ

ALİ ÖZTÜRK MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH. BEYKOZ

TURGUT ALBAYRAK ANADOLU FENERİ SUAT DERE

LÜTFİ KURT MEHMET AKİF ERSOY CAD. CEVAHİR SOK.NO:11 BEYKOZ

HASAN YILMAZ RİVA MAH ASİTANE CAD. GONCA SOK. NO:1 BEYKOZ

ÜNAL AKHAN TOKATKÖY MAH. GÜRKAN SOK. NO:28 BEYKOZ

RAFET DİNÇ ÖRNEKKÖY CEBİR SOK. 7/1 BEYKOZ

AHMET KARA MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH. RİVA YOLU CAD.BEYKOZ

İSMAİL LAFCI ALİ BAHADIR MAH MUCİZE CAD. NO:7/2 BEYKOZ

ALİ KIRCA ÖRNEKKÖY MAH.23 NİSAN CAD.NO:14 BEYKOZ

RAMAZAN ÖZER KAVACIK MAH. YURTSEVERLER SOK. NO:39 BEYKOZ

SAİT ONAR AKBABA MAH. MARAŞ CAD. KİREŞLİK ÇIKMAZI NO:8 BEYKOZ

GÜLÜMSER ÖZTÜRK ANADOLU FENERİ SUAT DERE MEVKİİ BEYKOZ

ŞENOL ÖZTÜRK AKBABA MAH. CAMİ KARŞISI BEYKOZ İSTANBUL

MEHMET KÖKKIRAN ANADOLU FENERİ SUAT DERE BEYKOZ

AHMET AKSOY CUMHURİYET MAHALLESİ BEYKOZ CAD. NO:9 BEYKOZ

MEHMET HACIOĞLU CUMHURİYET MAHALLESİ OVA YOLU SOKAK NO:9 BEYKOZ

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.