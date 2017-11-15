Beykoz'da Yeni Ambulanslar Göreve Hazır

Beykoz'da yeni ambulans hizmete alım töreninde konuşan Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Bu yıl toplam 4 araçla 4 bin hastaya hizmet verdik" dedi.



Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni ambulans hizmete alım töreni 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleşti. Programa Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve ilçe sakinleri katıldı.



Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan 4 adet tam donanımlı hasta nakil ambulansı, 1 ATT (Acil tıp teknisyeni) ve Temel İlk Yardım Eğitimi sertifikasına sahip ambulans şoförü eşliğinde hizmet veriyor.



"Ambulanslarımız Beykozluların sıhhati için çalışıyor"



Başkan Yücel Çelikbilek, "Ambulanslarımız, Beykoz'a hizmet için var. Hemşehrilerimiz sıhhati için çalışıyor. Sağlık Otobüsümüzde 2011'den bu yana toplam 70 bin 791 kişiye açlık kan şekeri, kolesterol, kemik yoğunluğu, göz tansiyonu, işitme ve görme bozuklukları gibi tetkikler yaptık. Ambulansla nakledilen hasta sayımız ise 16 bin 403'dür. Bu yıl toplam 4 araçla 4 bin hastaya hizmet verdik. Ayrıca 2011'den bu yana Psikolojik Danışma Merkezi'nde verdiğimiz hizmetlerimizden yararlanan toplam 19 bin 698 adet insanımız olmuş. 4 bin 473 kişiye ise diş muayene ve tedavisi yapmışız" dedi.



Evde Sağlık ve Bakım Destek Hizmeti hakkında da bilgiler veren Başkan Çelikbilek, "Evde bakım yapılan hasta sayımız Ağustos ayından bu yana 956 olmuş. Sağlık alanında binek, minibüs ve otobüs olmak üzere toplamda 12 araçla hizmet sunuyoruz. 2009-2017 yılları içinde de toplam hizmet sayısımız 141 bin 519 oldu. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bunun parasal değerini düşünemezsiniz. Tüm bu hizmetleri Beykozlulara bedelsiz olarak sunuyoruz. Dileğimiz ambulansa hiç ihtiyaç duyulmaması ancak, ilçe sakinlerimiz her ihtiyaç duyduğunda yanlarında olacağız. Şefkat ve özveriyle emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Programın sonunda hep birlikte kurdele kesildi ve Başkan Çelikbilek, ambulansla test sürüşü yaptı. - İSTANBUL