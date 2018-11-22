Oto Tamircisini Defalarca Bıçaklayarak Yaralayan Zanlı, İlk Celsesinde Tahliye Edildi
İstanbul'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisini defalarca bıçaklayarak yaralayan zanlı, 9 yıl 6 aya kadar yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.
İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi. İkinci celsede ise hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
İLK CELSEDE TAHLİYE EDİLDİ
Beykoz 5'inci Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen davanın ikinci celsesine tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, sanığın davanın bir önceki celsesinde tahliye edildiğine ilişkin cezaevinden yazı geldiğini tutanağa geçirdi.
Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, olayın müştekinin haksız tahrikleri sonucunda meydana geldiğini söyledi.
İKİNCİ CELSEDE ADLİ KONTROL KARARI ÇIKTI
Hüseyin Aktürk'ün yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmesine karar veren mahkeme, 7 Eylül'de görülen ilk celsede tahliye edilen sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında yurt dışı yasağı koyarak adli kontrol kararı verdi.
3 YILDAN 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Aktürk ile Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun park yüzünden tartışma çıktığı, Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun simit tezgahında bulunan bıçağı alarak araç içerisinde bulunan Hüseyin Aktürk'ü bıçakladığı, tekme ve yumruk atarak darp ettiği anlatılmıştı.
İddianamede, Hüseyin Aktürk'ün aracından inerek bir döviz bürosunda sığındığı, bir süre sonra Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun da döviz bürosuna geldiği ve yerde yatan müştekinin kafasına elindeki bıçakla vurduğu belirtilmişti.
Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
-
Adelet mi ?????????????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
çok yazık çokkkkkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
o da onu bıçaklasın o zaman ödeşirlerCevap Yaz Yayından Kaldır
-
kararı veren hakim duruşmadaki savcı kayıtlara bakmadınızmı sizin vicdanınız yokmu adelet anlayışınız bumu inşallah bir gün sizide biri bu şekil yaparCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bunu bırakan yargının acaba biraz olsun merhameti olsa 20 yıl verirdiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır