Beykoz'da bebeklere özel "Hoş geldin bebek ormanı" kuruldu
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Beykoz'da bebeklere özel "Hoş geldin bebek ormanı" kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Yerel

Beykoz'da bebeklere özel "Hoş geldin bebek ormanı" kuruldu Beykoz'da "Dünya Çevre Koruma Haftası" etkinlikleri kapsamında, ilçede yeni doğan bebeklerin adına fidan dikiminin yapıldığı "Hoş Geldin Bebek Ormanı" kuruldu.

Beykoz'da bebeklere özel "Hoş geldin bebek ormanı" kuruldu

İSTANBUL - Beykoz'da "Dünya Çevre Koruma Haftası" etkinlikleri kapsamında, ilçede yeni doğan bebeklerin adına fidan dikiminin yapıldığı "Hoş Geldin Bebek Ormanı" kuruldu. Belediye başkanı ve lise öğrencileri birlikte fidan diktiler.

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi işbirliğiyle yeni nesillere ağaç ve orman sevgisi aşılamak amacıyla kurulan ormanda ilçedeki gençlerle birlikte 250 göknar ve doğaselvisi fidanı dikildi.

Poyrazköy'deki ormanın açılışına, Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Beykoz Anadolu Lisesi öğrencileri ve Kanlıca Orman işletmeleri müdürlüğü işbirliği ile 2021 yılı çevre koruma haftası kapsamında Beykoz Poyrazköyde gerçekleştirilen programa

Beykoz belediye başkanı Murat Aydın ve 82 öğrenci programa katıldı. Program kapsamında Kavacık Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu lisesi öğrencileri öğretmenleri ve diğer katılımcılar, ilçenin geleceğine armağan olan proje kapsamında yeni doğan bebekler adına fidan dikti.

220 adet fidan diktiler

Bebekler adına dikilen her fidana, isim künyeleri takıldı ve ardından can suyu verildi. Programa katılan öğrenci, öğretmen ve diğer katılımcılara Beykoz Belediye başkanı Murat Aydın katılım belgesi verdi.

Beykoz'da bebeklere özel 'Hoş geldin bebek ormanı' kuruldu
Beykoz'da bebeklere özel 'Hoş geldin bebek ormanı' kuruldu
Beykoz'da bebeklere özel 'Hoş geldin bebek ormanı' kuruldu
Beykoz'da bebeklere özel 'Hoş geldin bebek ormanı' kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Başar

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