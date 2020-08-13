Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf yarışması başlıyor Beykoz'un binlerce yıllık doğal ve tarihi güzellikleri ile köklü medeniyet mirasını fotoğraf sanatı aracılığıyla gözler önüne serecek, amatör ve profesyonel yüzlerce fotoğrafçıyı buluşturacak "Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" başlıyor.

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) ile ortaklaşa düzenlenen yarışıma fotoğraf tutkunları için ilçeyi cazip hale getirmeyi, coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle geçmişten bugüne İstanbul'un gözbebeği olan ilçenin tanıtımına ulusal düzeyde katkı sağlamayı amaçlıyor.

Fotoğraf sanatına gönül veren tüm amatör ve profesyonellerin katılımına açık olarak düzenlenen organizasyonda dereceye girenler toplamda 97 bin TL ile ödüllendirilecek. TFV sistemi fotoğraf yüklemeleri için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren aktif hale gelecek.

Beykoz Belediyesi Fotoğraf 2. Yarışması'na başvurular yalnızca online olarak www.beykoz.bel.tr ile www.turkiyefotografvakfi.org adreslerinden yapılacak ve 18 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

İlçenin farklı mekânlarını, insanını, mevcut sosyal, ekonomik ve kültür hayatını en güzel karelerle kayıt altına alacak organizasyon "Serbest" ve "Foto Öykü" kategorilerinde tertip edildi.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar aralarında ünlü foto muhabiri Coşkun Aral'ın yanı sıra,fotoğraf sanatının usta isimleri İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna, Süleyman Gündüz'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Sonuçlar 23 Aralık'ta

Serbest Kategoride birinci 5.000 TL, ikinci 4.000 TL, üçüncü 3.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2.000 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 1.000'er TL ve en fazla 30 adet Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise 500'er TL ile ödüllendirilecek.

Foto Öykü Kategorisinde ise birinci 10.000 TL, ikinci 8.000 TL, üçüncü 6.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Ödülü sahibi 4.000 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 3.000'er TL ve en fazla 20 adet Satın Almaya Değer Eser sahipleri ise 1.000'er TL ödül alacak.

23 Aralık 2020 Çarşamba günü sonuçların açıklanacağı organizasyonda dereceye giren fotoğrafçılar, 9 Ocak 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreniyle ödüllerine kavuşacak.

Kaynak: Bültenler