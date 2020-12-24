Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:12
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AA'nın

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, spor ve yaşam kategorilerinde beğendiği kareler için oy kullandı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, spor ve yaşam kategorilerinde beğendiği kareler için oy kullandı.

Murat Aydın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında objektiflerine yansıyan fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde altı fotoğrafı seçti.

Aydın, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" ve Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", "spor" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" ile Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi", "yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" ve Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Aydın, AA'nın 750 bin fotoğraf arasından seçtiği 76 fotoğraftan kendisini etkileyen ve dünyayı derinden etkileyen süreci anlatan 6 fotoğrafa oy verdiğini belirterek, "Malum, ülkemizin ve dünyanın bu yıl gündemi başından sonuna kadar pandemi ve mücadele oldu. Ben de bu hassasiyeti gözeterek tercihlerimi yaptım." dedi.

Anadolu Ajansının doğru ve hızlı habercilik anlamında yaptığı çalışmaları sürekli takip ettiğini de sözlerine ekleyen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansımız, dünyada ülkemizin sesini duyuran global bir haber ajansı olması hasebiyle bizim her yerde ve alanda gurur kaynağımız oldu. Anadolu Ajansı tarafından dünyaya sunulan fotoğraflar, gerek sanatsal gerek hayata dokunan yönleriyle tüm dünyayı etkiliyor."

Aydın, yarışmaya fotoğraflarıyla katılan AA'nın başarılı muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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