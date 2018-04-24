Beykent Üniversitesi 3. Gastronomi Buluşması Gerçekleşecek

Beykent Üniversitesi Gastronomi Kulübü, düzenlediği "Gastronomi Buluşması" etkinliği ile sektörün önde gelen isimlerini ve markaları öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor. Yalnızca yeme-içme değil aynı zamanda yöneticilik, fotoğrafçılık gibi alanları da kapsayan buluşmada bölümün diğer dallar ile ilişkilerini de ele alırken aynı zamanda gastronomi ve aşçılık öğrencileri dışında turizm alanında öğrenim gören öğrencilerin de bu alanda kendilerine yer edinebilmelerini hedeflemekte. Konferansların yanı sıra etkinlik alanında müzik eşliğinde sponsorların sunduğu ürünleri deneyimleyip, düzenlenen yarışmalara katılabiliyor ve gerçekleştirilen workshopları izleyebiliyorsunuz. Buluşmanın sonunda ziyaretçilere katılım sertifikası da verilmekte.

Beykent Üniversitesi Gastronomi Kulübü tarafından bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Gastronomi Buluşması Uğur Talayhan, Eyüp Kemal Sevinç, Gökmen Sözen, İsmet Saz, Jale Balcı, Oktay Özgün ve Barış Sönmez Işık'ın katılımlarıyla Esat Özata moderatörlüğünde , Superfresh, Ekol Food, Kitchenette, Buffa, Duru Bulgur, Tamek, Rummo ve Kütahya Porselen'in katkılarıyla 25 Nisan'da Beykent Üniversitesi Ayazağa- Maslak yerleşkesinde düzenleniyor.