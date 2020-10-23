Beyaz aslan ile Bengal kaplanının dostluğu görenleri hayrete düşürüyor

Vahşi kediler dünyasının iki ayrı türüne mensup beyaz aslan "Pamuk" ile Bengal kaplanı "Toby"nin 2 aylıkken başlayan dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Vahşi kediler dünyasının iki ayrı türüne mensup beyaz aslan "Pamuk" ile Bengal kaplanı "Toby"nin 2 aylıkken başlayan dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Tuzla'daki Aslan Park'ta 18 ay önce dünyaya gelen aslan "Pamuk" ile kaplan "Toby", birbirinden ayrılmayan iki dost.

Her ikisinin de annelerinin, bakımlarını bırakması nedeniyle bakıcıları tarafından beslenip büyütülen "Pamuk" ve "Toby", bu süreçte arkadaş oldu.

İki ayrı tür olmalarına rağmen iki ayda arkadaşlıklarını pekiştiren aslan "Pamuk" ve Bengal "Toby", 4 aylık olduklarında bakıcıları tarafından ayrılarak, farklı alanlarda yaşamlarını sürdürmeye başladı.

"Pamuk" ve "Toby"deki huzursuzluğu ve mutsuzluğu fark eden Aslan Park'taki bakıcılar, bu mutsuzluğun her ikisinin da ayrı olmalarından kaynaklandığını anladı.

Yeniden bir araya getirilen "Pamuk ve "Toby"nin doğada, hayvanat bahçelerinde veya milli parklarda nadiren görülen bu dostluğunu ziyaretçiler de gözlemleme imkanı buluyor.

Günün büyük bir bölümünü uykuda geçiren Pamuk ve Toby, geriye kalan zamanlarda ise birlikte oyun oynamaktan büyük keyif alıyor, bakım, tedavi veya aşı dahi olsa kısa süreli ayrılıklara dayanamıyor.

"Farklı türler olmalarına rağmen güzel bir dostluk başladı"

Aslan Park Direktörü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aslan Park'ta bir çok yavrunun dünyaya geldiğini, annelerin yavrularına maksimum iki yıl baktığını, bazen de çok erken terk edebildiğini söyledi.

Anneleri tarafından kısa süre bakılan bu aslan ve kaplanın bakımının, bakıcılar tarafından üstlenildiğini belirten Aydın, "O dönemde tanıştılar ve bir araya geldiler. Yaklaşık 4 ay boyunca bir arada kaldılar ancak her ikisi farklı türler olduğu için ayırmak istedik. Bir baktık ki hayvanlarda bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğun nedenini araştırmaya başladık. Daha sonra bir araya geldiklerinde gördük ki aslında birbirlerini istiyorlar. 4 ay içinde arkadaş olmuşlar. Doğada farklı bölgede yaşamalarına ve farklı türler olmalarına rağmen güzel bir dostluk başladı. Daha sonra tekrar ayırma teşebbüsümüz oldu. Çünkü yeni bir barınağa geçip yuva kurmaları gerekiyor. Ama yine bir huzursuzluk oldu, birbirlerini özlediler. Bir bakım, tedavi, aşı için kısa süreliğine ayırdığımızda bile birbirlerini görmek istiyorlar. Tabiri caizse kanka oldular. Şu an iki yaşını doldurana kadar bu canlılar bir arada kalacaklar. İki yaşından sonra kendi yuvalarını kurmak üzere farklı bir barınağa alınacaklar." diye konuştu.

"Arada birbirlerine sarılarak uyuyorlar"

Akşam olunca hayvanları kapalı alanlara aldıklarını, bakıcı sabah temizliğini tamamladıktan sonra her ikisini ortak bir bahçeye bıraktıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Kedi oldukları için günün 18 saatini uykuda geçiriyorlar, arada birbirlerine sarılarak uyuduklarını da gözlemliyor ziyaretçiler. Ziyaretçiler ilk başta 'aslan ile kaplan bir arada nasıl olur?' gibi tepkiler veriyor ama arkadaşlık öyküsünü öğrendiklerinde onların da ilgisini çekiyor. Gün içinde oyun zamanında hoş görüntüler verdikleri için ziyaretçiler keyifli vakit geçiriyor. Bizim buradaki temel amacımız hayvanların korunması ve soy devamlılığının sağlanması. O nedenle belirli bir süreden sonra onlar kendi türüyle eşleşip yeni yavrular dünyaya getirecekler. Bu tatlı arkadaşlıkları belli bir süre sonra son bulacak. Ama birbirlerini özleyeceklerini düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak