'Beyaz altın' yerine patates ekimiyle kazançları arttı AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde çiftçi Süreyya Çıplak (42), Ali Eskici (60) ve Turgut Çıbık (52), el ele vererek, 'beyaz altın' olarak bilinen pamuğun yetiştirildiği tarlaya ektikleri patatesle kazançlarını artırdı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde çiftçi Süreyya Çıplak (42), Ali Eskici (60) ve Turgut Çıbık (52), el ele vererek, 'beyaz altın' olarak bilinen pamuğun yetiştirildiği tarlaya ektikleri patatesle kazançlarını artırdı.

Yıllardır pamuk ekimi yapan Süreyya Çıplak, İzmir'de bir firmayla anlaşma sağlayarak, patates ekimi işine girdi. Kendi arazileri az gelen Çıplak, Ali Ekici ve Turgut Çıplak ile birlikte 100 dönüm hazine arazisini Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden dekarı yıllık 800 TL'den kiralayarak, toplam 180 dönüme patates ekti. 3 ortak, 110 gün sonra hasat yaptı. Şirket tarafından gönderilen makine tarafından toplanan patatesler, kamyonlara konularak İzmir'deki firmaya ait fabrikaya gönderiliyor. Kilosu 1 TL'den satın alınan patateslerden elde edilen gelir, 3 ortağın da yüzünü güldürdü. Hem işçilikten kazanan hem de satış garantili ürün üreten çiftçiler, yılda 3 mahsul ekilmesinin de ayrı güzelliği olduğunu söyledi.

'TOHUM ONLARDAN EKİM VE BAKIMI BİZDEN'Patates hasadından sonra araziye karpuz ekimi de yapacaklarını söyleyen Süreye Çıplak, "Karpuz hasadından sonra yine patates ekimi olacak. Dönümünde 4 bin 600 kilo patates çıktı. Burası yıllardan beri ekim yapılmamış ilk kez ekildi ve o da patates oldu. Fabrikada yemeklik patates oluyor ve şoklanarak büyük marketlere ve dış ülkelere ihracat yapılıyor. 100 dönüm burası 80 dönümde kendime ait olan arazi var toplamda 180 dönüm patates ektik. Her şeyini firma verdiği için bizim işimize geliyor satma garantin var. İşçiyle falan işimiz olmuyor. 4 kişiyle işi yapabiliyoruz" dedi.İlk kez patates işine girdiğini ancak çok memnun kaldığına değinen Ali Eskici, "İlk yıl maliyetli oldu ama gelecek yıl bu kadar maliyetimiz olmaz. Aynı yılda 3 mahsul ekimine elverişli bir arazi olduğundan çok memnunuz" diye konuştu.

Satış garantisi olan patatesten memnun olduklarını belirten Turgut Çıbık ise "Arkadaşımızın teşviki ile patates işine girdim. Pamuk ve diğer ürünlerde hasat zamanı fiyat belirsizliği yaşıyoruz. Ama patateste fiyat belli ve garantisi var. Bu nedenle patates ekimini tercih ettik" dedi.

Kaynak: DHA