Beton mikserinin altında kalan Talha, kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Ordu'da, annesinin elini bırakıp, caddeye koşarken beton mikserinin altında kalan Talha Gül'ün (7), hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ORDU (DHA) - KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ordu'da, annesinin elini bırakıp, caddeye koşarken beton mikserinin altında kalan Talha Gül'ün (7), hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikserinin çocuğa çarptıktan sonra çevredekilerin uyarısıyla paniklediği ve geri manevra yapması sonucu tekrar çocuğun üzerinden geçtiği yer alıyor.