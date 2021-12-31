Beton mikserinin altında kalan Talha, kurtarılamadı (2) - Haberler
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Beton mikserinin altında kalan Talha, kurtarılamadı (2)

Beton mikserinin altında kalan Talha, kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Ordu'da, annesinin elini bırakıp, caddeye koşarken beton mikserinin altında kalan Talha Gül'ün (7), hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ORDU (DHA) - KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ordu'da, annesinin elini bırakıp, caddeye koşarken beton mikserinin altında kalan Talha Gül'ün (7), hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikserinin çocuğa çarptıktan sonra çevredekilerin uyarısıyla paniklediği ve geri manevra yapması sonucu tekrar çocuğun üzerinden geçtiği yer alıyor.


Beton mikserinin altında kalan Talha, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri

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