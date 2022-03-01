Beste Açar kimdir? Beste Açar kaç yaşında, evli mi?

Beste Açar kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Beste Açar merak konusu oldu. İşte Beste Açar hakkında merak edilen Beste Açar kimdir, Beste Açar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BESTE AÇAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Mayıs 1974

Kaç yaşında: 47yaşında

Usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızı olan Beste Haravon. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi iken Nur hanımı görür görmez aşık olmuşve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında evlenmişti. Bu evlilikten 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, Tayfun Duygulu ile ilk evliliğini yaptı. Beste Havaron'un ikinci Onur Berberoğlu ile ikinci evliliğini geçekleştirdi. Bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile boşandı.

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