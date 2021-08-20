Beste Açar ile İpek Açar arasında 'Gönül Köşkü' kavgası... Savaş Özbey yazdı: Kim haklı?

BESTE Açar'ın babası Kayahan'ın mezarı başından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

BESTE Açar'ın babası Kayahan'ın mezarı başından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Açar, İpek Açar Kömürcü'ye yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki gösterdi:

"Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur." İpek Açar Kömürcü sert karşılık verdi: "Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum."

HARAP OLMASIN DİYE

Beste Açar, babasının Balıkesir Gömeç'te bulunan ve "Gönül Köşkü" olarak da bilinen evi nedeniyle de İpek Açar Kömürcü'yü hedef aldı:

"Babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü evde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok."

Balıkesir-Gömeç'te bulunan Gönül Köşkü, Kayahan'ın eski eşi ve kızı arasında polemik konusu oldu.

İpek Açar Kömürcü'nün konuyla ilgili yanıtı ise şöyle oldu: "Tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız, kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim."

Alıcıları kabul etmedi

Beste Açar, evle ilgili iddialarını şu sözlerle sürdürdü: "Gömeç'teki evde geçen hafta eşinin ailesinin kaldığının görüntüsü ve ses kaydım mevcut. Evin satılması için bulduğum alıcıları da kabul etmeyen İpek Hanım her şeye profesyonelce kılıf buluyor. Babam yattığı yerde huzurlu değil. Evin masraflarına gelince. Bu zamana kadar tüm giderlerin payıma düşen 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mail'leri Whatsapp grubumuzda var."

Kayahan'la 1999'da evlenen ve 2000 yılında kızı Aslı Gönül'ü kucağına alan İpek Açar, eşini kaybettikten 4 yıl sonra müzisyen Alper Kömürcü'yle nikah masasına oturdu.

SAVAŞ ÖZBEY YAZDI: KİM HAKLI?

İkili arasındaki tartışmayı Savaş Özbey, bugünkü köşesine taşıdı...

"Açar" soyadı açmazı

Bazen iki çarpı iki dört etmeyebilir, tek bir doğru olmayabilir. Kayahan'ın kızı Beste Açar'la eski eşi İpek Açar Kömürcü arasında yaşananlar da biraz onun gibi. Beste Hanım, İpek Hanım'ın artık babasının soyadını kullanmamasını istiyor.

KIZI HAKLI ÇÜNKÜ: İpek Hanım, eşinin vefatından 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptı. Artık yeni eşinin soyadını alması gerekirken neden hala "Açar"ı kullanmaya devam ediyor?

ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ: Biri ölünce geride kalanlar hayatlarına devam etmek zorunda. Tekrar evlenmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu, geçmişte yaşananların silinmesi anlamına gelmez ki.

KIZI HAKLI ÇÜNKÜ: Sadece soyadını kullanmaya devam etse iyi. Ama sonuna yeni eşinin soyadı "Kömürcü" eklendi. "Aynı isimde iki kocanın soyadları yan yana" gibi tuhaf bir durum ortaya çıktı.

ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ: Kayahan ile evlendiklerinde henüz 23 yaşındaydı. Bütün kariyerini Kayahan'ın kanatlarının altında bu soyadıyla oluşturdu. Sonra tekrar evlendi diye bu markadan neden vazgeçsin?

KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:

"Kayahan'ın da isteği bu yönde olurdu" diyor. Babasının mezarı başından yaptığı paylaşımda "Babam için yazıyorum bunları. Onu yakından tanıyan herkes anlayacaktır" diye yazdı.

ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ: 16 yıl evli kaldılar. Çocuğunun babası. Herhalde kızı kadar o da yakından tanımıştır Kayahan'ı. Ne isteyip neyi istemeyeceğini, başkaları kadar o da bellemiştir onca senede.

KIZI HAKLI ÇÜNKÜ: Yakından falan tanımaya gerek yok. Biz uzaktan tanıyan hayranları bile Kayahan'ın böyle bir duruma asla rıza göstermeyeceğini bilir. Rahmetli gerekirse kendi soyadını değiştirirdi..

Kaynak: Hürriyet