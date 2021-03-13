Besni'de bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Besni'de bir köy karantinaya alındı

13.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:34
Besni'de bir köy karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine Çamlıca köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine Çamlıca köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş- çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı. 

Besni ilçesine bağlı 470 nüfuslu Çamlıca köyünde yaşayan bazı kişilerin yaptırdıkları koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının yayılmasını önlemek için Çamlıca köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kurul kararının ardından, jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi.  


Besni'de bir köy karantinaya alındı
Besni'de bir köy karantinaya alındı
Besni'de bir köy karantinaya alındı
Besni'de bir köy karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Demet Akbağ Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Caner Erkin Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Besni'de bir köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:37:50. #1.16#
title