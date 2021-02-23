Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor
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Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor

23.02.2021 09:46 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:10
Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor

Bursa'da bir hayvansever, iflas eden çiftlikteki hamile keçilerin kesime gideceğini öğrenince hayvanları satın alarak bakmaya başladı. Şimdi 20 tane keçisi olan hayvansever, keçilerin ne etinden ne de sütünden faydalanıyor. Ömürleri yettiği kadar yaşayacaklarını söyleyen hayvansever, bakım için destek bekliyor.

İflas eden bir çiftlikteki gebe keçilerin kesime gideceğini öğrenen hayvansever Mefaret Özmez, hayvanları satın alarak bakmaya başladı. 7 tane olan keçiler bir yıl sonunda 20 başa ulaştı. Kendine söz veren hayvansever, sağ olduğu müddetçe bu hayvanları kestirmeyecek.

Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor

KEÇİLERİ HİÇ KİMSEYE VERMİYOR

Birçok kişi keçilerden istemesine rağmen keçiler kesilir diye kimseye vermeyen Özmez, 100 bin lira teklif edilse de keçileri kimseye vermeyecek. Maliyetli olmasına rağmen etinden ve sütünden faydalanmayı düşünmediği keçileri besleyen Özmez, hayvanseverlerden yem ve ot yardımı bekliyor.

Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor

"EN İYİ ŞEKİLDE BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kesime gidecek gebe keçileri satın alarak kurtardığını ifade eden Mefaret Özmez, "Bir üretim çiftliği kapatılmıştı. Orada da 7 tane keçi vardı. Gebe keçileri para vererek aldım. Şimdi barınağımda gözüm gibi bakıyorum. 7 keçi bir yıl sonunda 20 keçiye ulaştı. Ben bu keçileri aldığım ilk gün söz verdim. Ben yaşadığım sürece hiç kimseye ne parayla ne de bedava vermeyeceğim. Yaşadıkları kadar yaşayacaklar. Bunlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Keçiler 7 taneyken ben bunlara rahat bakarım diyordum. Şimdi 20 tane oldular, doğumlardan sonra 25 tane olacaklar. Yem ve ot maliyetleri yüksek, hayvanseverlerden yardım bekliyorum. Bu keçileri parayla almak isteyenler var. 100 bin lira bile verseler satmam veya vermem" dedi.

Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor
Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (11)
AKSARAY: sayın bayan Allahu teala bazı hayvanalrı insan oğluna helal rızık olarak vermitir. madem iyilik yaacaksın sokaklarda yüzlerce kimsesiz aç ve yetim insanlar var. onlara baksan iyi olur. seninki aynen kemal kılıçtaroğlunun suriyedeki savaşan türkmenlere nutuk gönderdik dediğine benzemiş.
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GÖNÜL: Böyle saçmalık olurmu sütünden faydalanıp yemini masrafını çıkartabilir hatta kâr elde edilip diğer hayvanlara bile faydasi olabilir tabiki hamileyken kesilmez ama sonuçta kesilmiycek diye birşey yok kafalar farklı çalışıyor??
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MALİ: Param olsada göndersem
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