Sergen Yalçın: "Grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük" - Haberler
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Sergen Yalçın: "Grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük"

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü Hollanda'nın Ajax takımıyla oynayacakları karşılaşmaya ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü Hollanda'nın Ajax takımıyla oynayacakları karşılaşmaya ilişkin Bjk Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sergen Yalçın: Grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük

Sergen Yalçın: Grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük

Sergen Yalçın: Grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük

Sergen Yalçın: Grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük

Hollanda Başbakanı Rutte, Kovid-19 tedbirlerini protesto edenlere 'aptallar' dedi

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AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri

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