Sergen Yalçın: "Grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük"
AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü Hollanda'nın Ajax takımıyla oynayacakları karşılaşmaya ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısı İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü Hollanda'nın Ajax takımıyla oynayacakları karşılaşmaya ilişkin Bjk Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.